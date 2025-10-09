Escuela de bridge y de canasta

Donostia cuenta desde este mes con un nuevo punto de encuentro social para jugar al bridge y la canasta. El pasado 30 de septiembre se ... celebró la inauguración de la Escuela de Bridge Urriticoechea, en la calle Paraíso, 9, en el barrio de Aiete. En un ambiente cercano y distendido, tuvieron lugar dos actos destacados: la apertura de la escuela dirigida por los hermanos Laura y Antón Murua, y la presentación del curso académico 2025-2026.

El nuevo club social dispone de más de diez mesas dedicadas a la práctica tanto del bridge como de la canasta, juegos de cartas que combinan estrategia, memoria y trabajo en equipo y que reúne a personas de distintas generaciones en torno al entretenimiento, la estrategia y la convivencia. En palabras de sus fundadores, «quien quiera venir a pasar un buen rato y disfrutar de la compañía, que se anime a jugar a la canasta; y quien prefiera sentir el vértigo de tener que tomar una decisión tras otra, que se atreva con el bridge».

Cabe recordar que el bridge fue reconocido en 1999 por el Comité Olímpico Internacional como disciplina deportiva.

Durante el estreno, la profesora Laura Murua realizó un recorrido por la historia del bridge en Gipuzkoa, cuyos orígenes se remontan a 1944, cuando comenzó a jugarse en los salones del Club Náutico de San Sebastián.

Posteriormente, se presentó al maestro Manuel de la Maza, quien se desplazará mensualmente desde Santander para impartir clases de nivel avanzado. La jornada contó también con la participación de reconocidos jugadores guipuzcoanos como Isabel Tellería, Fernando Pilarte y Mikel Escribano, que compartieron sus experiencias y anécdotas con los asistentes.

La clausura corrió a cargo de la presidenta de la Asociación Española de Bridge, Elena Orbegozo, quien subrayó la relevancia de esta nueva escuela como cantera de futuros jugadores y expresó el apoyo de la Asociación a la iniciativa.

Además de las clases, la escuela organizará pools y campeonatos a lo largo del curso, fomentando la práctica y el encuentro entre jugadores de distintos niveles. La jornada concluyó con un animado lunch al que asistieron tanto jugadores veteranos como nuevos alumnos, junto con familiares y amigos de los organizadores. Entre los presentes se encontraban: Vicente Urbistondo, Andrés Murua, Sepo Casla, José León Lasarte y su esposa Paz Sainz, además de Charo Alonso, Mercedes Cubillo, Victoria García Ogara, María Postigo, Mariasun Arévalo, Ana Echevarría, Regina Polit, Araceli Pablos, Mercedes Urcola, Chus Mordaz, Marisa Mayor, Blanca Egiraun, Carmen Ferrando, Bárbara Apraiz, Paloma Bengoechea, Gloria Ariztegi, Sara Cabezudo y Gonzalo Retana.

Con esta inauguración, Aiete suma un nuevo espacio de encuentro y ocio inteligente, donde la estrategia y el buen humor se dan la mano. Un lugar abierto a todos, a quienes buscan relajarse con una partida de canasta o a quienes disfrutan del desafío mental que ofrece el bridge, un juego con más de 80 años de historia en Gipukoa.