El maestro Manuel de la Maza explica detalles del juego del bridge. GONZALO RETANA

Gente de la ciudad

Escuela de bridge y de canasta

Estrategia y trabajo en equipo en las partidas de cartas que estrenaron el nuevo club social en el barrio de Aiete

Joti Díaz

Jueves, 9 de octubre 2025, 08:05

Donostia cuenta desde este mes con un nuevo punto de encuentro social para jugar al bridge y la canasta. El pasado 30 de septiembre se ... celebró la inauguración de la Escuela de Bridge Urriticoechea, en la calle Paraíso, 9, en el barrio de Aiete. En un ambiente cercano y distendido, tuvieron lugar dos actos destacados: la apertura de la escuela dirigida por los hermanos Laura y Antón Murua, y la presentación del curso académico 2025-2026.

