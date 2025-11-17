Vecinos de San Sebastián denuncian la situación de una zona del Polígono 27: «¡Qué imagen tan desoladora!» Varios vecinos se han quejado de esta «escombrera que cada vez se está haciendo más grande»

«¡Qué imagen tan desoladora!», han lamentado en una publicación en redes sociales desde la página 'Martutene Online' junto a una foto en la que pueden verse cientos de escombros y basura en medio de una zona del Polígono 27 de San Sebastián.

«Es completamente comprensible que los propietarios y usuarios del Polígono 27 de Martutene estén indignados por esta situación», han destacado desde la página. «El abandono de residuos y escombros de manera ilegal no solo crea una imagen de suciedad y desorden, sino que también puede generar problemas de salud pública y medioambientales», advierten en la fotografía tomada el 14 de noviembre.

«Esta imagen no es un caso aislado. Refleja una falta de civismo y respeto por el entorno que afecta gravemente la imagen del polígono y el día a día de sus usuarios», transmiten desde la cuenta de Facebook diciendo que «exigimos responsabilidad y soluciones. No podemos permitir que nuestro polígono industrial se degrade de esta manera».

Una escombrera «cada vez más grande» en San Sebastián

Aunque esta no es la primera queja sobre esta «escombrera que cada vez se está haciendo más y más grande», ya que otros vecinos de Martutene han denunciado la situación en reiteradas ocasiones.

«Esto es lo que nos encontramos cada día en el solar que linda con el paseo Ubarburu del Polígono 27, una escombrera ilegal que cada vez se está haciendo más grande», denunciaba en febrero de este año Kristina, en un mensaje enviado a la sección Sirimiri, el buzón de los lectores donostiarras. «Vierten escombros de todo tipo y sigue creciendo», destacaba Kristina en aquella ocasión.

Mientras que en septiembre otro usuario denunciaba que «llevamos con este tema desde febrero y cada vez está más lleno el solar. Ya sea con sofás, muebles, tubos o escombro de obra. La escombrera está trayendo más suciedad evidentemente y mosquitos», decía el usuario exigiendo que «de una vez por todas, vengan a limpiar y que se sancione a la gente que lo utiliza».