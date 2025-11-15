Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Ascensor que conecta el Muelle con el Paseo Nuevo. D. U.

Las escaleras del Aquarium cierran el próximo lunes por obras en el ascensor

El elevador realizará una parada técnica de tres semanas a partir del 1 de diciembre y estará listo para Santo Tomás

Jorge F. Mendiola

Jorge F. Mendiola

San Sebastián

Sábado, 15 de noviembre 2025, 01:00

El Ayuntamiento informa de que este próximo lunes se procederá al cambio de un cristal exterior del ascensor del Aquarium. La intervención se realizará desde ... el exterior mediante plataforma elevadora y, por motivos de seguridad, ese día se cerrarán las escaleras que conectan la plaza Carlos Blasco de Imaz con el Muelle. El acceso alternativo será por el paseo de los Curas de Urgull. Ya se han colocado carteles informativos sobre el cierre de la escalera y la parada temporal del ascensor.

