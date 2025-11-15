Las escaleras del Aquarium cierran el próximo lunes por obras en el ascensor
El elevador realizará una parada técnica de tres semanas a partir del 1 de diciembre y estará listo para Santo Tomás
San Sebastián
Sábado, 15 de noviembre 2025, 01:00
El Ayuntamiento informa de que este próximo lunes se procederá al cambio de un cristal exterior del ascensor del Aquarium. La intervención se realizará desde ... el exterior mediante plataforma elevadora y, por motivos de seguridad, ese día se cerrarán las escaleras que conectan la plaza Carlos Blasco de Imaz con el Muelle. El acceso alternativo será por el paseo de los Curas de Urgull. Ya se han colocado carteles informativos sobre el cierre de la escalera y la parada temporal del ascensor.
Además, a partir del 1 de diciembre se llevará a cabo una parada técnica de aproximadamente tres semanas en el ascensor que permitirá realizar una serie de trabajos de mantenimiento y mejora. Todas las actuaciones previstas han sido programadas para finalizar antes de Santo Tomás y de las fiestas navideñas, con el fin de garantizar el correcto funcionamiento del ascensor en esas fechas de gran afluencia. La inversión total de esta intervención ascenderá a casi 25.000 euros, según detalla el concejal de Mantenimiento y Servicios Urbanos, Carlos García.
