Aspecto del exterior del edificio okupado durante una actuación de los Bomberos por un incendio. I. Royo

La Ertzaintza ha intervenido cada tres días en el edificio okupado en el último año y medio

La mitad de las veces han sido actuaciones de índole preventivo, y otras por agresiones (23), robos (14) o perjuicios vecinales (12)

Oskar Ortiz de Guinea

San Sebastaián

Jueves, 11 de septiembre 2025, 00:00

El antiguo colegio de los Agustinos ha sido foco de numerosas actuaciones en los últimos años por parte de los servicios de emergencias, desde Bomberos ... a ambulancias, pasando por distintos cuerpos policiales. Solo la Ertzaintza ha intervenido 188 veces en el último año y medio, es decir, 10 actuaciones al mes. O lo que es lo mismo, una cada tres días. Eso sí, no todas obedecieron a hechos delictivos vinculados con las decenas de personas que pernoctan en esta instalación situada en el barrio donostiarra de Martutene.

