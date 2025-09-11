La Ertzaintza ha intervenido cada tres días en el edificio okupado en el último año y medio

El antiguo colegio de los Agustinos ha sido foco de numerosas actuaciones en los últimos años por parte de los servicios de emergencias, desde Bomberos ... a ambulancias, pasando por distintos cuerpos policiales. Solo la Ertzaintza ha intervenido 188 veces en el último año y medio, es decir, 10 actuaciones al mes. O lo que es lo mismo, una cada tres días. Eso sí, no todas obedecieron a hechos delictivos vinculados con las decenas de personas que pernoctan en esta instalación situada en el barrio donostiarra de Martutene.

Lo cierto es que la presencia policial en este edificio okupado ha decaído levemente en los últimos tiempo. A lo largo de 2024, los ertzainas se desplazaron a este lugar en 133 ocasiones, o sea, 11 al mes. Y en el primer semestre de este año, lo han hecho en 55, lo que significa algo más de 9 mensuales. Así lo precisa la información aportada esta semana por el consejero vasco de Seguridad, Bingen Zupiria, en una respuesta parlamentaria por escrito a una pregunta formulada por la parlamentaria Ainhoa Domaica, del Grupo Popular Vasco.

Los motivos ocupan un amplio espectro, aunque en la mayoría de las ocasiones los agentes se desplazaron hasta este edificio por razones de «prevención y mantenimiento del orden público». En concreto, exactamente la mitad de esas 188 operaciones (94) fueron por un motivo de prevención de robo o conflicto: 75 el año pasado y 19 en los seis primeros meses de este año.

Los siguientes tipos más asiduos en las actuaciones policiales fueron: 23 por agresiones entre personas (14 y 9), 14 por robos (9 y 5), 12 por perjuicios a vecinos (8 y 4), 8 para auxiliar a personas, 7 por incidentes entre personas, 7 por presencia de personas o vehículos sospechosos, 6 por incendios registrados en el edificio.

Los vecinos de Martutene también han apuntado a este colegio -y a la conocida como villa Oyón, también okupada- como un foco de inseguridad ciudadana que se veía reflejada en las calles del barrio, y a lo largo del tiempo han realizado diferentes manifestaciones y concentraciones.

El pasado mayo, el alcalde de Donostia, Eneko Goia se sumó a «la preocupación que se vive en el barrio» y reclamó «una respuesta y una solución rápida» a la disputa que las distintas partes mantienen en los tribunales sobre el desalojo del edificio, porque el proyecto educativo Ortzadar que pretende llevar adelante la Fundación Gune «es importante y está sufriendo retrasos».