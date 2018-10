Amaia Ruiz de Galarreta: «Te equivocas si no haces caso a tu pasión interior; nunca serás tan feliz como podrías» Amaia como Ane en el tiovivo. Un momento, lleno de felicidad, del corto 'Frank & Ane'. / ELUR CAMBRONERO Ella es la novia, la escritora y más en la edición 29 de La Horrorosa BEGOÑA DEL TESO Viernes, 26 octubre 2018, 06:37

Padre de Eulate, Navarra, apellido alavés, euskera de Tolosa y una agenda para hoy y mañana absolutamente monstruosa. Amaia Ruiz de Galarreta ha hecho teatro, ha hecho tele, ha hecho cine y aparecido en videoclips musicales de grupazos como Belako o Mandrágora. Amaia Ruiz de Galarreta es Ane, la cajera de SuperAmara de la que en el corto que ya se ha vuelto viral se enamora nuestro entrevistado de ayer. ¿Recuerdan? Era Ramón Moro. Era la criatura de Frankenstein. ¿Recuerdan? Se casan hoy. En Donostia.

- Estás conmigo tomándote un té en el Ezkurra pero no sé realmente con quién estoy. ¿Con Ane? ¿Con Amaia? ¿Con Mary W. Shelley, la escritora que concibió 'Frankenstein o el moderno Prometeo'? Este fin de semana eres toda esa gente.

- Y más. Porque también conduzco visitas teatralizadas en el Topic, el museo y residencia de marionetas de Tolosa. Tengo sesión mañana sábado hacia el mediodía. Y allá mi personaje, del que no quiero ni puedo ni debo revelar nada es Engraxi. Pero no, cuando no estoy actuando soy Amaia. Hubo un tiempo en que fui administrativa. Ahora soy lo que siempre quise ser: actriz.

- ¿Por eso dices lo que dices en el titular?

- Totalmente. Y en esa frase estamos definidas las tres. No solo yo, Amaia, sino Ane la cajera y Mary W. Shelley a la que interpretaré mañana a las seis de la tarde en la tradicional parada de monstruos organizada por Necrogune en el Boulevard. Las tres sabemos que debes seguir los dictados de tu corazón. Aunque el resto del mundo te quiera llevar por otros derroteros. Porque si no lo haces, te equivocarás y nunca serás lo feliz que podrías haber sido.

- ¿Por eso se enamora Ane de la criatura de Frakenstein a pesar de sus tornillos y de que sea un ser creado con cuerpos muertos?

- Claro. Descubre en ese mazacote de dos metros una fragilidad extrema. Y una capacidad para amar increíble. Y Ane es capaz de seguir los dictados de su corazón. A pesar de lo que puedan opinar los demás. Y en eso, el corto dirigido por Arturo de Diego y grabado por Rekkam Digital Media es muy moderno. Porque habla de amar al diferente, al extraño. Y lo mismo Mary. Su corazón le decía que tenía que escribir esa historia, que tenía que publicarla. No era fácil en la Inglaterra de 1818.

- Hoy tienes ensayo general del microteatro que interpretarás mañana en el Boulevard. Antes de la inauguración de la Semana...

- 'El sueño de Mary W. Shelley' se titula y cuenta cómo la autora de 'Frankenstein' tiene una ensoñación en la que se traslada a este nuestro tiempo y se sorprende de muchas cosas. Por ejemplo, de que las mujeres hayamos logrado tanto pero sigamos en la lucha. Sí, tengo el ensayo hoy a las 18.30. Cinco horas antes de mis esponsales con Frankie en la cripta del Covent Garden. Y mañana sábado, mi ensoñación acabará a las 19.30 en el escenario del Principal. Soy parte de la troupe que inaugura ahí la Semana.

El dato Nueve millones de razones. Son los millones de razones que aparecen en el título del corto que empieza a rodar en ya Amaia. Produce La Corte Films, el sueño de un arquitecto donostiarra, Jesús H. Martínez Sánchez que ha vivido en tres continentes y en ciudades como Monterrey, Shanghai o Lisboa. Su productora tiene doble sede, Donostia-Tenerife.

- Dices que Mary se sentiría orgullosa de que amemos a Frankie.

- Creo que sí. En otros tiempos la gente le tenía miedo. Como a King Kong. Ni se imaginaba que pudiera tener sentimientos, que pudiera amar. Hoy es uno de nuestros mitos más queridos. Tanto nuestro corto como otras películas (de) muestran que ya le comprendemos. Y por eso ya no le llamamos 'monstruo'.

- Insisto, ¿te das cuenta que por 48 horas vas a ser, aparte de Amaia, la novia de Frankenstein y su creadora? Estás al mismo nivel que Elsa Lanchaster. En 1935 también las interpretó a las dos.

- Pero es que además estos días y con Bárbara Rivas estoy presentando por las ikastolas y colegios de Donostia y Gipuzkoa un trabajo teatral sobre y contra el bullying...

- Tu agenda está a tope, ¿eh? Dime, como actriz, ¿qué te ha exigido un personaje como Mary, escritora amante de un poeta, hija de un filósofo y de una 'proto' feminista?

- Es más fácil ser Ane (una chica de hoy, como yo) que Mary. He intentado que fuera 'agua', que el personaje fluyese sin perder su fuerza. La he querido elegante, delicada y poderosa. He tamizado su euskera. Mary habla en un batua literario.