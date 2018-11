La entrada al parking de La Concha desde la calle Easo será solo para residentes Las colas de acceso al parking son habituales en verano y periodos festivos. / LUIS MICHELENA La medida se pondrá en funcionamiento en semanas y se adopta, según Arana (PNV), tras las reiteradas quejas de los vecinos por tener que hacer cola con los vehículos de rotación AINGERU MUNGUÍA SAN SEBASTIÁN. Viernes, 2 noviembre 2018, 07:22

Los accesos rodados al parking de La Concha siempre han estado envueltos en polémica. El de Andia, por su señalización, y el de la avenida de la Libertad, por su único y colapsado acceso desde Easo. Los residentes con plaza en el estacionamiento entran al mismo por la rampa que utilizan los vehículos de rotación, lo que les perjudica en momentos de gran afluencia en los que se forman colas. El departamento de Movilidad ha analizado la situación y ha decidido reservar este acceso únicamente a los residentes. La medida se pondrá en funcionamiento antes de final de año.

Pese a ser uno de los parkings de construcción más reciente (2011), sus accesos nunca han terminado de convencer. El enrevesado circuito para acceder a la entrada de Andia-Miramar despistó a propios y extraños desde el principio, con ese carril de acceso en curva de 90º desde la calle Hernani. En el otro punto, la entrada desde la calle Easo-Avenida de la Libertad está penalizada por no disponer de un acceso independiente para residentes y sufrir el embudo que supone el que Easo tenga un solo carril en su última manzana.

El de plaza Cervantes es uno de los pocos parkings sin acceso independiente para los residentes

El parking cuenta con unas 600 plazas para residentes y otras tantas de rotación. En verano, los vecinos que acceden a su plaza por la calle Easo padecen, sí o sí, retenciones a la entrada. Los adjudicatarios de raya en este estacionamiento demandan al Ayuntamiento desde hace años que cumpla con la promesa que les hizo durante su construcción relativa a que el estacionamiento tendría entrada independiente para los residentes.

El departamento de Movilidad que dirige Pilar Arana (PNV) le ha dado una vuelta a la cuestión en los últimos meses con ocasión del traslado de las rejillas de ventilación de la calzada, en el cruce de la avenida de la Libertad con Urbieta. Durante esta operación, la propia concesionaria del parking, la empresa Empark, propuso al Ayuntamiento aprovechar las obras para hacer una doble entrada, una para residentes y otra para rotación.

Los técnicos de Movilidad ya habían descartado esta opción hace un tiempo, pero han analizado de nuevo el asunto. No solo se ha estudiado una doble entrada sino la posibilidad de gestionar los tráficos con una barrera, de tal forma que en momentos de parking completo se cerrase el acceso para los vehículos de rotación, permitiendo el paso, gracias a un requiebro desde la zona de los taxis, a los vehículos de residentes.

Movilidad descarta una doble entrada porque con el Metro los carriles de Easo pasarán de tres a dos

Pero ninguna alternativa se ha considerado factible. Entre otras razones porque la congestión se genera metros antes de acceder al parking, debido al carril único existente en la última manzana de Easo, y no por haber entrada doble o simple para acceder al estacionamiento. «El problema es que aunque haya dos rampas de bajada al parking solo hay un carril de acceso y entonces no tiene sentido materializar esta posibilidad», argumenta. En ese tramo de Easo hay tres carriles, dos para circular en dirección al Antiguo (uno de ellos reservado para el autobús) y otro en dirección al Centro. Movilidad no quiere ni oír hablar de habilitar dos carriles para ir hacia la Avenida y solo uno para el Antiguo, obligando al transporte público a compartir embudo con los vehículos particulares en ese punto sensible por donde pasan varias líneas de Donostibus y de Lurraldebus. Y es que la situación con la puesta en funcionamiento del Metro (dentro de tres años) tenderá a complicarse dado que está previsto que esos tres carriles pasen a ser solo dos para ensanchar las aceras de la calle Easo.

En las próximas semanas Movilidad cambiará la señalética para orientar a quienes quieran acceder en rotación al parking de La Concha para que lo hagan por Hernani-Andia. La medida, afirma Arana, entrará en funcionamiento «antes de final de año».