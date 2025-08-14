Encuentro de la peña Paco Apaolaza

La peña taurina Paco Apaolaza es con diferencia la más numerosa de Gipuzkoa. Cuenta con 130 asociados y 25 años de vida. El pasado lunes ... se reunieron a almorzar en el restaurante de la Talasoterapia La Perla. Es la cita habitual de Semana Grande, antes de la feria, y participaron un buen número de socios y socias.

Lógicamente, uno de los temas que trataron fue la duda de la participación de Morante por la cogida que sufrió hace unos días. Está citado en el cartel de mañana viernes y ayer le hacían una prueba de esfuerzo para comprobar si estaba en condiciones. También es duda la torera Olga Casado, que sufre una luxación en el hombro.

La peña asistirá también a las corridas del día 21 en Bilbao y el día 31 en Baiona. De momento no está decidida la fecha de la excursión a Logroño para la Feria de San Mateo.

El equipo de cocina de la Talasoterapia La Perla preparó un exquisito menú, compuesto de ensalada de marisco, rape con refrito tradicional, secreto ibérico con salsa de mostaza y miel y torrija de vainilla con helado de yogur.

Al ágape asistieron los miembros de la junta directiva de la peña, Manuel Harina (presidente), Jesús Ferro (vicepresidente) y Karmele Urigüen, Rosa Alonso (secretaria), Ketu García (tesorero) y Loli Soro, Ramiro Basterra (vocal) y Mª José Serradilla, José Manuel Pombo y Nati Sámano. También los socios Enrique Larumbe y Merche Torrens, Julio Echeverría (veterinario de Azpeitia), Tito Letamendia, Matías Jiménez y Susi Alvarez, Pilar Aramburu y José Mari Tolosa, Tatus Fombellida, Isabel Insausti, Gabino Mesa, Esther Castillejo, Iñigo Yagüe, Jacinto Manso y Mariaje Martínez, Pepe Gómez y Pilar Pardo, Cuca Mendiluce, Ramiro Tomás, Elisa Carmona y su hija Begoña Larramendi, Pepe Delgado (socio de honor) y Flor García, Javier Urkiri y Mª Luisa Aguirregaray, Alvaro Idigoras, Jesús Mari Gastesi y Marifeli Larrañaga, José Antonio Ortega y Nieves Molina, Máximo Fernández y Rosa Errasti, Julio Antolín, Antxon Alonso, Pilar Quintela, José Ángel Goñi y Rosa Mª Las Heras, Maite y Nekane Goñi y Aitor Gaztelumendi. De la peña Palomo Linares de Lasarte estuvo Delfín Coob; Pedro Martiarena de la peña Serranito, Jesús Vallés de la peña taurina La Paz y Vicente Olaya de la peña Frascuelo de Tolosa.