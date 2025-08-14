Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Los miembros de la peña Paco Apaolaza posan en la terraza de la Talasoterapia La Perla.

Gente de la ciudad

Encuentro de la peña Paco Apaolaza

Sus componentes almorzaron en el restaurante de La Perla para tratar sobre las corridas de Illunbe

Joti Díaz

Jueves, 14 de agosto 2025, 07:58

La peña taurina Paco Apaolaza es con diferencia la más numerosa de Gipuzkoa. Cuenta con 130 asociados y 25 años de vida. El pasado lunes ... se reunieron a almorzar en el restaurante de la Talasoterapia La Perla. Es la cita habitual de Semana Grande, antes de la feria, y participaron un buen número de socios y socias.

