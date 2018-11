Empujón a la política de vivienda Las terrazas compiten con los coches aparcados por el espacio de la calle Garibay. / A.M. El Gobierno Vasco invertirá 30 millones para construir 300 apartamentos para mayores en Manteo, Morlans y Riberas | AINGERU MUNGUÍA Domingo, 11 noviembre 2018, 10:07

El Ayuntamiento y el Departamento de Vivienda del Gobierno Vasco redactan un convenio que va a permitir dar un fuerte impulso a los apartamentos dotacionales para personas mayores. Se trata de pequeños alojamientos transitorios que sirven para resolver las necesidades residenciales tanto de jóvenes con deseo de emanciparse como de personas en la última etapa de la vida, quizás con vivienda en propiedad, pero con importantes problemas de accesibilidad que hacen que la casa se convierta en una 'cárcel'. El Ayuntamiento en su Plan Municipal de Vivienda se marcó como reto no solo resolver los problemas de acceso a la vivienda de quienes no tienen recursos suficientes, sino también ayudar a resolver las carencias de muchas personas mayores que viven solas, no tienen ascensor, y el piso en el que residen constituye por sí mismo un problema. Para unos casos y otros los alojamientos dotacionales se atojan como una buena solución. Donostia fue pionera en la promoción de estos apartamentos, pero la crisis supuso un parón en su desarrollo. Con el acuerdo entre ambas instituciones se va a poder construir 300 alojamientos en tres ubicaciones: 120 unidades en dos solares de Manteo, 80 en Morlans y 100 en Riberas de Loiola. El Ayuntamiento cederá el suelo y el Gobierno Vasco invertirá 30 millones de euros en construir estos apartamentos, que suponen el 43% del total que se había marcado la administración municipal en una década. La decisión permitirá, además, sacar al mercado de alquiler, mediante programas públicos de intermediación (Bizigune y Alokabide), las viviendas propiedad de los beneficiarios de los apartamentos.

Estudio de alternativas para peatonalizar Garibay

El último Consejo Asesor de Comercio acordó, a petición de los comerciantes de la calle Garibay y con el apoyo de la Sociedad de Fomento, encargar un estudio de alternativas para la posible peatonalización de la calle. Este objetivo, que ha serpenteado como el Guadiana en la última década y media de vida municipal, está incluido en el programa de gobierno del ejecutivo PNV-PSE, pero no se ha llevado a cabo ante el agujero que provocaría la desaparición de plazas de aparcamiento de motos y vehículos de residentes. El estudio que ahora se va a encargar analizará las diferentes opciones entre la peatonalización total y unas mejoras peatonales que permitan el mantenimiento de algunas plazas de aparcamiento.

Aiete ya tiene definido el trazado del bidegorri

Ha costado lo que no está escrito definir un trazado ciclista que fuera a gusto de todos en Aiete, pero finalmente se ha logrado la fumata blanca. El Departamento de Movilidad ha presentado estos días el proyecto a la asociación de vecinos Lantxabe, que lo ha recibido de buena manera. No podía ser de otra manera dado que el trazado resuelve su petición de que ni ciclistas ni peatones fueran penalizados en Munto con un recorrido rocambolesco en aras de la seguridad vial. La solución ha sido cambiar el sentido de circulación de Doctor Marañón, Goiko Galtzada Berri y la propia calle Munto, de tal forma que el giro del paseo de Aiete para ir en dirección al Antiguo se realice por la última de estas calles y no por la primera. Ahora solo falta que el proyecto sea aprobado en el Ayuntamiento, salgan las obras a licitación y se ejecute el proyecto.