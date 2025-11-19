Una empresa de San Sebastián busca investigadores con sueldos de 3.800 euros al mes El centro de investigación vasco CIC biomaGUNE ha puesto en marcha un programa de investigación pionero con doce ofertas formativas

El centro de investigación vasco con sede en San Sebastián CIC biomaGUNE ha puesto en marcha un programa postdoctoral pionero con el objetivo de formar a doce investigadores en sus instalaciones de Miramón durante un programa formativo «muy competitivo» a nivel internacional en el que ofrecen sueldos de de alrededor de los 3.800 euros brutos mensuales.

Denominado BREATH, el nuevo proyecto pretende estrechar lazos entre la investigación de vanguaria en biomateriales y las soluciones biosanitarias avanzadas y ofrece a los investigadores del futuro la posibilidad de aplicar sus avances a la innovación en el sector biosanitario, mediante el desarrollo de soluciones avanzadas para el diagnóstico o tratamiento de enfermedades como el cáncer, enfermedades cardiovasculares o neurodegenerativas, entre otras.

El programa, cofinanciado por Horizonte Europa de la Unión Europea en el marco COFUND de las Acciones Marie Skłodowska-Curie y diseñado por CIC biomaGUNE, busca «atraer a jóvenes investigadoras e investigadores de gran talento de todo el mundo que quieran desarrollar su carrera en la investigación de frontera en biomateriales aplicados a la innovación en soluciones sanitarias avanzadas», señala Aitziber L. Cortajarena, profesora Ikerbasque y directora científica de CIC biomaGUNE.

Los doce puestos de investigación ofertados llevarán a cabo su desempeño laboral en las instalaciones de CIC biomagune en el Parque Tecnológico de Miramón en San Sebastián bajo la supervisión de equipos multidisciplinares que combinan química, física y biología entre otras materias para el diseño de nanoestrucuturas y biomateriales aplicados a la biomedicina.

Entre los requisitos del programa, abierto a cualquier nacionalidad, se precisa que los solicitantes se encuentren al inicio de su carrera profesional y no hayan transcurrido más de cuatro años desde la obtención del doctorado.

Atracción de talento en Gipuzkoa

El programa BREATH contempla dos convocatorias de atracción de talento. La primera de las convocatorias, en la que se seleccionarán los seis primeros investigadores posdoctorales, ha sido recientemente publicada y permanecerá abierta tres meses. Las candidaturas deberán presentar una propuesta científica alineada con la estrategia científica de CIC biomaGUNE. La segunda convocatoria está prevista para noviembre del 2026.