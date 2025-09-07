«Empecé porque aquella pista estaba siempre vacía. Sigo por puro gusto»

En Hernani, cerca de la pista de atletismo donde todo empezó. Sindy celebra los 18 años de DonostiRoller.

Begoña del Teso San Sebastián Domingo, 7 de septiembre 2025, 09:07

Nos la presentan porque, campeonísima a sus 79 años, es la corredora más veterana del club de patinadoras y patinadores urbanos DonostiRoller que hoy, precisamente hoy, cumple 18 años. Apetece hablar con la madre de Garikoitz y de Zigor, con la esposa de Jesús Mari Astarbe, esa dama que se calzó por primera vez los patines (de tela, comprados en Decathlon) a los 65 años. Pero sentimos que, recordando la película 'Erreplika' de Pello Gutiérrez, hasta nos tienta más hablar con ella por ser la artista que realizó la réplica de la virgen robada de Zikuñaga, tras haber restaurado la figura de la Virgen de Arantzazu de la iglesia de Trintxerpe y el retablo de la de Altza. Al final, junto a Jesús Mari (ajedrecista e implicado en los primeros tiempos del balonmano de Hernani) y Julián de Frutos, presidente de DonostiRoller, hablamos hasta de Berlín.

–¿Por qué citamos Berlín? Gastaríamos unos cuantos patines si quisiéramos llegar hasta allá DonostiRolleando...

– Porque es la meca de cualquier patinador. Se celebra la víspera de la gran maratón y acuden de todo el planeta. Es el sueño de toda patinadora. De nosotros y de clubes amigos como Madrid Patina, Bilbo Roller, Ciudad del Turia... No podemos ir porque las finanzas de DonostiRoller no son precisamente boyantes pero no dejamos de pensar que sería maravilloso. Claro que yo si no me acompaña Jesús Mari no voy. Porque si hay algo que amo más que patinar es a él. Y si por algún motivo no está esperándome en la línea de meta, lloro. Aunque haya ganado la carrera. Y que conste que he ganado muchas. En 2021 fui oro en circuito del Campeonato de Euskadi para mayores de 70 años. Y en 2022, plata en la misma competición pero en la categoría de mayores de 60. Acordarme, me acuerdo mucho de la carrera de 10 kilómetros en el circuito urbano de Viana, La Rioja. Participamos unos 45 patinadores. Muy dura, mucha cuesta, entre calles, con bajadas bastante peligrosas. Muchos se cayeron. Yo, repetiría.

«En mi primera carrera, la Lilaton de 2013, me caí tres veces pero no permití que me ayudasen; me parecía algo innoble por mi parte. A las demás no les ayudaban... Llegué a meta en 22 minutos. Y no, no fui la última. Tres patinadoras quedaron detrás mío»

– Todo empezó hace unos 14 años. En el balcón de vuestra casa de Hernani. Y algo de culpa (bastante) tuvo ese marido tuyo.

– Vivimos en Hernani. Cerca de la pista de atletismo. Por aquel entonces solía estar bastante vacía, infrautilizada. Yo la miraba desde el balcón o la ventana y decía qué pena, se tenía que hacer algo en esa pista. Mi marido, que siempre está azuzándome, me pregunto que el qué...

– Y en vez de contestarle tai-chi o tiro con arco, contestaste...

– 'No sé, aunque fuera patinar'.

– Y Jesús Mari te respondió...

– Pues patina tú.

– Añadiendo...

– Vamos a comprar unos patines.

– Y los comprasteis.

– Así fue. Yo, que no había hecho ejercicio físico en mi vida, me veo en Decathlon pidiendo unos patines. Diría que alucinaron. Por supuesto, no me los vendieron de alta gama sino baratillos y de tela. Me los puse al día siguiente. En la pista de atletismo. Menudas costaladas que me pegaba. Cuando conseguí mantenerme en pie me apunté en DonostiRoller, a los que también pillé de sorpresa. Por la edad y por no haber sido jamás deportista. Pero al poco estaba federada. Había hecho ya un curso de nueve meses en la Patin Eskola del Bera Bera, en Manteo. Y luego otro con la gente de la Asociación de Patines de Gipuzkoa. El caso es que habiendo empezado en marzo, para el verano ya había corrido 16 kms. en Villabona, casi 19 en Valladolid y hasta quedado subcampeona de los veteranos en las 5 Millas por la Salud Mental.

–¿El secreto para haber coronado con éxito desafíos como las 18 vueltas del circuito de motos de Tubilla del Lago, Aranda?

– Dicen que soy una corredora segura y consciente. Antes era bastante rápida pero es verdad, tengo un truco. ¿Os lo digo?

– Sería un placer escuchártelo.

– Mantengo siempre la misma velocidad a lo largo de todo el recorrido, durante toda la prueba.

– Eso quiere decir que no tienes picos de alta explosividad.

– Para nada. Algunos salen como liebres y yo pienso 'ya se cansarán'. Algunas esprintan o lo dan todo en los metros finales. Si les va bien, perfecto. Yo no alteré mi ritmo en el Campeonato de Euskadi de Circuito M60 de 2016. Ni en la competición de 5 kms ni en la de 10.000 metros. Y fui doble medalla de oro. Y eso que venía de haberme roto en 2015 el ligamento lateral interno, el menisco interno y la base del fémur.

– Pedazo de lesión. Que no impidió que en 2017 y 18 fueras Campeona de Gipuzkoa M60.

– No señor. Ni dejar de hacer nuestra ruta, esa que desde Igara nos lleva a Sagüés y vuelta. Para el hamaiketako. Me encanta.

–Por favor, ¡cuéntame algo de tu réplica de la Virgen de Zikuñaga!

– Recuerdo que la sesora de la ermita no hacía más que decirme 'no está mal pero no será como la que robaron'. Me empeñé en que casi lo fuera. Pedí fotos a la gente que se había casado ante ella para intentar reproducir hasta el último pliegue de su manto.