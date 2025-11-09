«Elegiría un insecto. Porque me llevaría hacia la monstruosidad»

Tarde tormentosa de noche de luna llena. Amaia, que es de Santurtzi, recriada en Getaria y vecina de Egia; que ha trabajado en la serie ' ... Querer' de Alauda Ruiz de Azúa y estuvo en aquel 'Último tren a Treblinka' dirigido por Mireia Gabilondo, ha acabado sus clases de teatro en Jakintza Ikastola y se prepara para ir a ver 'Los domingos'. No, hoy no ha surfeado en Zurriola. Están demasiado grandes las olas. Hablamos en Cristina Enea, la oscuridad y los nubarrones se ciernen sobre nosotras.

– ¿Cómo se enseña teatro a criaturas de diez o doce años?

– Más aún, ¿cómo se les enseña un día de luna llena? Estaban arrebatados, bajo el influjo. Pero hemos hecho cosas. Bonitas.

«He manejado marionetas y convertido 'El banquete' de Platón en una comida en el collado de Zarate en un festival Azken Mugan» «Estudié Psicología y en el Taller de Artes Escénicas; hoy aprendo francés y doy clases de teatro a chavales y chavalas de 10, 12 años»

– Por ejemplo...

– Cada uno de ellos y ellas ha asumido la naturaleza de un animal y ha jugado con ella. Ha habido gatos, perros, una pantera de las nieves, tigres. Hasta un ¡ornitorrinco!

– Por lo que dices en el titular, si tú hubieras sido alumna y no profesora habrías elegido un insecto. Me parece divino. Muy de películas tipo 'La mosca'. Muy Gregorio Samsa. No por nada estuviste en la producción 'Käffka' dirigida por Erika Olaizola.

– Exceptuando el ornitorrinco, ese mamífero australiano semiacuático que pone huevos, todos los demás animales que hemos hecho nuestros hoy en clase pueden ser convertidos fácilmente en figuras antropomórficas. Puedes encontrar gatos con botas, panteras rosas y tigres como Hobbes, el de las tiras cómicas, que caminan sobre dos patas. Por el contrario, siento que un insecto es algo muy alejado de nosotros. Creo que convertirme sobre un escenario o ante la cámara en uno de ellos me llevaría hacia el mundo de la deformidad, mi cuerpo iría perdiendo su apariencia, se deformaría...

– Suculento como idea. También habéis trabajado hoy el juego con objetos invisibles. Ni siquiera son cosas. Yo diría que os pasabais onomatopeyas...

– ¡Fium! ¡Zaca! Exacto. Se supone que estás enviando algo a alguien y que ese alguien tiene que sentir el rebote y mandárselo a otro alguien.

– Suena extravagante y lindo. ¿Qué ponéis en marcha con eso?

– Aparte de hacerlo por el placer mismo del juego (el teatro es juego), trabajamos la conexión entre los que estamos sobre las tablas. El oírnos, el compenetrarnos.

– ¿Cuándo, cómo y por qué eres Elbira Zipitria, aquella mujer feroz, fiera impulsora de la enseñanza en euskera?

– La Diputación organiza visitas guiadas, ligeramente teatralizadas, por el palacio foral. Conducida por una gobernanta, la gente se detiene en los salones y pasillos y al pie de tantos grandes cuadros un actor interpreta al personaje ahí representado, Elkano, Urkijo, Ignacio de Loyola... Yo me paro ante la escultura de bronce, obra de Lurdes Umerez, que en el patio de honor del edificio recuerda la fuerza de Elbira y la encarno. Siento, aunque parezca tonto, cierta conexión. A ella la llamaban 'Ira'; son las primeras letras de mi apellido. Es bonito.

– Cuéntanos de cuando fuiste marionetista. Con una compañía zuberotarra.

– Bonbon Beltz, sí. Con Maika Etxekopar. 'Gure xarrak' se llamaba el espectáculo, un espectáculo que ya no existe. Se alargó en el tiempo porque fue difícil de montar, porque nos cercó la pandemia y también porque hubo tres embarazos en la compañía. Los títeres, de tamaño real, estaban hechos por un artesano magnífico, Battitt Halsouet, y éramos cinco los actores de carne y hueso quienes los movíamos. Sería demasiado decir que soy titiritera pero por un tiempo sí pensé que lo era.

– Llevas mucho trabajando con un grupo de teatro legendario en la escena vasca, Ados teatroa, dirigido por Garbi Losada.

– En octubre estrenamos la obra '52 hercios' en el Principal y el domingo 16 la representamos en Hondarribia. En escena, Aitzol Iraola interpreta a una ballena, una ballena solitaria.

– Del ornitorrinco a la ballena pasando por los insectos, sois unos teatreros muy animalescos.

– Las bestias sirven muy bien como espejo de nosotros, los humanos. Nuestra obra, con guion de Jose Antonio Vitoria e interpretada, aparte de por Aitzol y por mí por Joseba Apaolaza, Ainhoa Aierbe, Dorleta Urretabizkaia y Martxelo Rubio, profundiza en la soledad no deseada, siendo ese gran mamífero marino su metáfora más clara...

– Tienes razón. Cuentan las narraciones de los marinos y las investigaciones de los científicos que hay una que canta en esa frecuencia, 52 hercios. Parece la única de su especie. Las demás ballenas, la azul, la de aleta, se comunican en otro rango.

– Así que no pueden escuchar su canto. No me dirás si no es la suya la soledad entre las soledades. En la obra yo interpreto a una mujer que tras pasar mucho tiempo fuera vuelve a su pueblo y se encuentra perdida, desubicada. En una frecuencia de vida diferente.