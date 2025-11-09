Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Ubican a Amaia en el paisaje de la foto? La actriz, marionetista, profesora, está en las escaleras de Tabakalera. ROYO

Ciudadanos | Amaia Irazabal

«Elegiría un insecto. Porque me llevaría hacia la monstruosidad»

La profe de teatro de Jakintza es en la Diputación Elbira Zipitria

Begoña del Teso

Begoña del Teso

San Sebastián

Domingo, 9 de noviembre 2025, 06:22

Comenta

Tarde tormentosa de noche de luna llena. Amaia, que es de Santurtzi, recriada en Getaria y vecina de Egia; que ha trabajado en la serie ' ... Querer' de Alauda Ruiz de Azúa y estuvo en aquel 'Último tren a Treblinka' dirigido por Mireia Gabilondo, ha acabado sus clases de teatro en Jakintza Ikastola y se prepara para ir a ver 'Los domingos'. No, hoy no ha surfeado en Zurriola. Están demasiado grandes las olas. Hablamos en Cristina Enea, la oscuridad y los nubarrones se ciernen sobre nosotras.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un matrimonio de Navarra vende a su hija de 14 años a cambio de 5.000 euros y cinco botellas de whisky
  2. 2 La cafetería de San Sebastián con huevos y leche de caserío: «Tratamos de respetar lo local»
  3. 3 Verdeliss, ante el reto de coronarse en la Behobia - San Sebastián: «Estoy muy motivada»
  4. 4 Homer, el perro que falleció dos días después que su dueña: «Decidió acompañar a su amatxu»
  5. 5

    Cuatro niñas piden ayuda psicológica dos meses después de volver del udaleku de Bernedo
  6. 6

    5.000 usuarios diarios se beneficiarán del nuevo andén de Atotxa y la doble vía de Gaintxurizketa
  7. 7 Guedes revienta una botella contra el banquillo tras ser cambiado: Â«Igual no estaba conforme con su partidoÂ»
  8. 8

    Donostia salda su «deuda» con una placa en memoria de Rosa Zarra, víctima de la violencia policial
  9. 9

    Para zampar rico y sin adornos
  10. 10 Que tu futuro televisor no te engañe

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco «Elegiría un insecto. Porque me llevaría hacia la monstruosidad»

«Elegiría un insecto. Porque me llevaría hacia la monstruosidad»