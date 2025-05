EH Bildu fuerza la celebración de un nuevo Pleno monográfico sobre vivienda

Aingeru Munguía San Sebastián Jueves, 8 de mayo 2025, 12:35 Comenta Compartir

EH Bildu ha forzado la celebración de un segundo Pleno extraordinario monográfico sobre vivienda, tras el realizado en 2022, en la anterior legislatura municipal. El grupo municipal entiende que el problema de acceso a la vivienda crece y que con lo que se hace a día de hoy no es suficiente. En una rueda de prensa, el portavoz Juan Karlos Izagirre y los concejales Ricardo Burutaran e Itziar Iturri han analizado la situación y han apuntado una veintena de medidas que llevarán para su debate en el Pleno que inciden en un mayor control del mercado inmobiliario, el compromiso de elevar los porcentajes de vivienda protegida, la reducción de los pisos turísticos y la movilización de la vivienda vacía.

El Reglamento Orgánico del Pleno (ROP) del Ayuntamiento donostiarra exige el apoyo de una cuarta arte de los concejales de la corporación –al menos la cuarta parte de los integrantes de la corporación municipal (siete) para solicitar una sesión extraordinaria. Los ocho ediles de EH Bildu han firmado esta solicitud con lo que el alcalde tiene que convocar esta sesión en los próximos 15 días hábiles. De no hacerlo, quedará automáticamente convocado para «el décimo día hábil siguiente al de la finalización de dicho plazo», según establece la normativa.

La coalición considera que el aumento de oferta de vivienda de los últimos años no ha solucionado el problema. «los precios siguen aumentando y se hace muy poca vivienda protegida, es más difícil que nunca el acceso, la gentrificación es una realidad en varios barrios de la ciudad, la vivienda protegida está en mínimos y prevalecen otros diferentes a los residenciales».

EH Bildu apuesta por actuar en la nueva vivienda y en la construida mediante una acción coordinada entre diferentes instituciones. En el primer ámbito de actuación plantea que no se vendan terrenos municipales para vivienda libre si la previsión de vivienda de protección no alcanza «al menos el 50%». Proponen que todos los nuevos desarrollos incluyan equipamientos públicos y que tanto estos como las viviendas protegidas se realicen al principio de la promoción «y no al final como ahora sucede». Sugieren que la vivienda tasadas «se destinen preferentemente al régimen de alquiler» y que las rentas se establezcan en función de los ingresos de los demandantes y sea actualizadas cada 5 años.

Entre las medidas que plantea para actuar en las viviendas ya construidas figura no solo que no se autoricen nuevos pisos de uso turístico sino que estos se reduzcan, algo que exigiría un cambio legal a nivel autonómico para que al vencer las autorizaciones, que ahora son para siempre, si un piso se encuentra en una zona saturada no pueda actualizar su licencia. Propone trasladar las actividades económicas a las plantas bajas -vía subvención como en Errenteria o por norma- para que en las plantas altas se liberasen espacios para el uso residencial, apuesta por limitar el precio de los alquileres mediante el índice de precios de referencia y plantea, «mediante la fórmula de la calificación, condicionar algunas licencias de rehabilitación de edificios, levantes, cambios de usos, densificación o segregación de viviendas, a que una parte de esas nuevas viviendas tengan un precio limitado».

«Lo que se ha hecho hasta ahora no ha traído la solución, más bien ha ahondado el problema«, dijo Izagirre, «se trata de revertir la situación y para ello está claro que hay que hacer las cosas de otra manera».