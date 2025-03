EH Bildu denuncia que el Distrito Este «no es una prioridad» para el gobierno municipal de Donostia

La Junta de gobierno del Distrito Este, entidad formada por representantes municipales, agentes y asociaciones de Altza, Intxaurrondo y Miracruz-Bidebieta, se reúne este miércoles ... por la tarde para analizar y votar la petición de comparecencia del alcalde de Donostia, Eneko Goia, ante este órgano rector descentralizado del Ayuntamiento. El objetivo del requerimiento es que el primer edil donostiarra «aclare» ante la Junta las razones por las que el gobierno municipal formado por PNV-PSE «ha votado en contra» de la petición de que el Distrito Este cuente con un equipo técnico propio y saber qué opina Goia de la situación de esta entidad. Si la votación es favorable a su comparecencia, «es voluntad del propio alcalde decidir acudir o no» la cita convocada el próximo 21 de mayo.

En caso de que propuesta salga adelante esta tarde, «no entenderíamos que no acudiera y atendiera esta petición», han dejado claro este miércoles los representantes de EH Bildu en el Distrito Este. «Ya que la respuesta para decir que no a las peticiones de la Junta ha sido política, creemos que la respuesta política la debe dar el alcalde ante la Junta», ha señalado la edil de la coalición abertzale en el consistorio de Donostia Garbiñe Alkiza.

La concejala y representante de EH Bildu en este órgano municipal descentralizado ha recordado que la propuesta de solicitar una partida para que se dotara de más trabajadores al Distrito Este se realizó mediante enmiendas en los Presupuestos municipales de 2025 y que esta petición fue aprobada en la Junta del distrito en noviembre del año pasado, «cita en la que los representates del PNV y PSE del Distrito Este se opusieron con sus cuatro votos«. No obstante, la mayoría de votos de la Junta, nueve en total, sí aprobó pedir recursos humanos y económicos para la entidad. Esta estructura municipal descentralizada está compuesta por los partidos politicos con representación en el Ayuntamiento y diez agentes y asociaciones vecinales.

Esa enmienda aprobada en la Junta del Distrito Este fue presentada en el Pleno de presupuesto de noviembre por EH Bildu y Elkarrekin Donostia y el gobierno municipal «dijo otra vez que no a la petición que por mayoría aprobó el Distrito Este», ha relatado. Este pasado mes de enero, en una nueva Junta del distrito «le pedimos al presidente de la entidad, al socialista Carlos García, una explicación de ese no a esas enmiendas, y nos dijo que la solicitud realizada no era prioridad de este gobierno municipal. Es decir, el Distrito Este no es una prioridad del PNV-PSE por su dejadez con el proyecto«, ha denunciado.

Tienen claro desde EH Bildu que una de las prioridades para que el Distrito Este funcione es «dotarlo de personal y no es algo que solo digamos nosotros, ni la Junta». Alkiza ha afirmado que en dos informes realizados al respecto, uno en la evaluación del distrito desde que se instauró hace siete años y el otro en el Plan Estratégico del proyecto, «se cita que para que haya una buena funcionalidad se debe dotar de personal a la entidad».

«Los vecinos y vecinas de los barrios del Este hemos sufrido con demasiada frecuencia el olvido del centralismo municipal», ha criticado también Zigor Etxeburua. En su opinión, la actividad del Distrito tiene «carencias evidentes, por lo que creemos que hay que tomar medidas correctoras«. Desde EH Bildu han señalado que actualmente trabajan en el Distrito Este dos técnicos »pero resulta inviable abarcar todo el contenido que se genera« en Altza, Intxaurrondo y Bidebieta, barrios en los que viven 45.000 donostiarras, el 24% de la ciudadanía.