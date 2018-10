Egia Kopidin se reinventa La plantilla del Egia Kopidin posa para la foto antes de un partido liguero esta temporada. / DV Mikel Campos, un técnico de la casa, se hace cargo del banquillo donostiarra IMANOL LIZASOAIN SAN SEBASTIÁN. Martes, 2 octubre 2018, 06:46

Los amantes del balonmano están de enhorabuena. Cada dos semanas podrán disfrutar en el polideportivo de Egia de los mejores equipos de la Primera División Estatal Masculina, en la que se encuentra el club referente de este deporte en la capital guipuzcoana, el Egia Kopidin, que comparte categoría junto a otras quince escuadras, la mayoría de ellas euskaldunas y navarras.

Hablar de balonmano en Donostia es hablar del Egia Eskubaloi Taldea. No piensen que se trata de una de esas frases tópicas con las que empezar una información. Ni mucho menos. Este club donostiarra tiene federados a más de 300 chavales en 17 equipos diferentes. No mentimos cuando decimos que se trata de uno de los estandartes del balonmano donostiarra.

No han podido arrancar mejor las cosas para los de Mikel Campos, técnico que se estrena en el banquillo tras la destitución del ruso Viacheslav Kobin. La competición arrancó hace dos semanas y los donostiarras suman dos triunfos en las dos primeras jornadas de Liga. Firmaron su primera victoria (20-17) frente al Huarte navarro y este pasado sábado hicieron lo propio contra el Beti Onak (20-22) en el polideportivo Hermano Indurain. Charlamos en primera instancia con Odei Arzak, presidente del club, para que nos cuenta las novedades que tienen esta temporada. «El cambio de técnico se debe a una apuesta interna del club. Mikel Campos ha sido jugador durante muchos años. No tiene gran experiencia en los banquillos, pero le pone mucha dedicación. Encaja perfectamente en la filosofía del Egia Kopidin. Hay una cohesión y motivación total en el equipo, algo que echábamos de menos otras temporadas. Vamos todos a una. También se ha incorporado al Egia Markel Beltza, exjugador del Bidasoa que jugó toda la temporada pasada en Liga Asobal. Vino a Donostia a trabajar y nos preguntó si podía jugar con nosotros. Le dijimos que antes debía pasar una pruebas de nivel muy duras», asegura Arzak irónicamente.

El encaje de bolillos en cuanto al presupuesto que este tipo de clubes debe hacer cada año es uno de los quebraderos de cabeza antes, después y durante toda la temporada. «El presupuesto sube año a año, puesto que cada vez tenemos más integrantes en todos nuestros equipos. Gracias a los jugadores, los padres de chavales de categorías inferiores, patrocinadores, eventos que vamos organizando y alguna que otra ayuda del Patronato vamos sacando el presupuesto hacia adelante. Llevamos muchas temporadas con una política de austeridad, con un montón de gastos y también con mucha carga de trabajo. Gracias a las ayudas públicas podemos jugar y entrenar en el polideportivo de Egia».

El cambio de técnico puede ser una de las grandes revelaciones para una buena temporada del Egia Kopidin. Después de llevar toda la vida en el club donostiarra, Mikel Campos (San Sebastián, 1994) se ha puesto a los mandos del primer equipo. «Hasta ahora llevaba los infantiles y cadetes. También un equipo sénior en territorial. Al principio lo cogí como un reto. Tenía en mente poder entrenar a este equipo en un futuro, quizá no tan pronto porque todavía tengo 24 años, pero una vez me dieron la oportunidad no me lo pensé dos veces. Conozco a todos los jugadores -y también amigos- desde que éramos pequeños. Siempre tienes un poco de medio por lo que pueda pasar. Por no saber dejar fuera de la pista la amistad que tienes con ellos, pero se portan muy bien y me hacen caso, que es lo importante».

Objetivo, salvar la categoría

El primer objetivo del equipo pasa por salvar la categoría. «El nivel de la Liga ha subido un poco. Han bajado dos equipos que tienen un nivel más o menos normal y han subido otros dos bastante potentes. Nuestro objetivo pasa por alcanzar el mínimo de puntos para salvarnos y a partir de ahí, lo que llegué bienvenido será. Nos está ayudando muchísimo Markel Beltza. Antes éramos uno de los equipos más goleados de la Liga, encajando una media de 35 goles. Ahora solo nos meten 20 y el equipo ha comenzado con una muy buena dinámica. Ganando el primer y el segundo partido de Liga».