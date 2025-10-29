Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La abogada Paquita Sauquillo, el escritor y médico donostiarra Eduardo Escobar y el también donostiarra y periodista Iñaki Gabilondo.

Gente de la ciudad

Eduardo Escobar presenta su novela en el Ateneo de Madrid de la mano de Iñaki Gabilondo

El médico y escritor presentó su libro 'Tiempo de hortensias' ante 150 personas, muchas de ellas donostiarras

Joti Díaz

Miércoles, 29 de octubre 2025, 07:07

En el Ateneo de Madrid presentó Eduardo Escobar su 'Tiempo de hortensias', de editorial Pamiela, una novela que se presentó por primera vez en Donostia el pasado abril. Contó con la compañía de la histórica abogada, senadora y eurodiputada Paquita Sauquillo, que mostró gran cercanía al escritor y a la ciudad de su marido, y con el más universal de los periodistas donostiarras actuales, Iñaki Gabilondo, que sorprendió por el profundo conocimiento de la novela. No en vano la época y los escenarios que recoge son los de su infancia y juventud. E incluso llegó a proponerlo como base para una serie de televisión. Fue una intervención que impactó por su calidez y expresividad.

Acudieron colegas del escritor en su actividad como médico: los traumatólogos Otero de Madrid, Marc Tey, de Barcelona, el pediatra José Arena, el cardiólogo Jesús San Vicente y su esposa Kontxi. La esposa de Eduardo Mamen Azcona, sus hijos Guillermo y David, su hermano Francisco Javier, catedrático en la Universidad de Alcalá, y la catedrática Isabel Molina, su hermana y abogada Merche Escobar, y José Méndez; sus primas Irene Escobar y Chus Martín, con miembros de la familia Martínez y Cuevas, Cristina y su marido, el cirujano Santiago Pinto. Amigos como Adrián López, Borja Paz, Fernando De la Cruz, Iñigo Igarzábal, el cantante Alex Ubago, Alfonso Arsuaga, la profesora de la EHU Jacqueline Forcada con su hijo, Mattin Elorza, la abogada Maddi Azpiroz,su hija Inés, Amaia Azkue y María Ruiz de Mendoza.

El evento fue grabado por el programa 'La hora cultural' del canal 24 horas de RTVE. El corresponsal del New York Times, Nick Cassey, y su esposa Jacqueline, que viajó luego para recoger en Nueva York el premio Pullitzer. El excorresponsal de RNE en Washington, Magín Revillo y Xabier Usabiaga, presentador de ETB y amigo de Eduardo.

Además estuvo el secretario de Estado de Industria, Juan Garde, el vicepresidente del Ateneo, Agapito Pageo, Ricardo Pérez y Blanca Gorostidi, José Sanroma e Ignacio García con su familia y Ana Ramos, mano derecha del expresidente del Parlamento Europeo Enrique Barón. Mientras firmaba libros, saludó a Belén Aranzábal y Carlota Rodríguez, y Fernando Ugarte y Mari Carmen Zuloaga.

