El edificio Arkoak de la Bretxa estrena su renovada fachada con fotos históricas del mercado

Fomento San Sebastián ha presentado este martes la renovada fachada del edificio Arkoak de la Bretxa. Las obras en el frente de esta edificación histórica ... de San Sebastián, que está situada frente al 'tuper' comercial de la plaza y al edificio Pescadería, comenzaron hace un año, inicialmente ligadas a la instalación de una marquesina prevista para trasladar a las baserritarras que llevan años trabajando bajo una gran carpa blanca situada en la plaza. Tras descartar esta idea, - las caseras serán reubicadas el año que viene dentro del nuevo edificio Pescadería contra su voluntad - el consistorio se ahorró más de 300.000 euros, tal y como señalan desde esta sociedad municipal, y se revisó el proyecto para apostar por una fachada vista y recuperar la presencia de Arkoak en la plaza. Esta renovación ha costado 545.000 euros, IVA incluido, e incluye la incorporación de siete grandes fotografías históricas del mercado, cedidas por Kutxateka Fundazioa, en las fachadas del edificio que están situadas a pie de calle.

El proyecto ha incorporado distintos trabajos para reforzar la estabilidad, protección y durabilidad de la fachada. Durante las labores de limpieza se detectó un deterioro mayor del previsto en los pilares y capiteles de la planta baja, lo que obligó a retirar los elementos dañados, sanear la estructuraa y sustituir las piezas afectadas por otras nuevas de cantería, recuperando la imagen original del conjunto. Se han incorporado carpinterías similares a las del resto del edificio, con el objetivo de garantizar la estanqueidad del edificio, evitar filtraciones y proteger los elementos de piedra frente a la humedad y el paso del tiempo.

Ane Oyarbide, concejala de Economía y Empleo Local del Ayuntamiento donostiarra, ha definido esta actuación como un «hito» visible en la transformación del complejo de la Bretxa y un «avance clave» dentro de la gestión integral que Fomento San Sebastián desarroll desde septiembre de 2024, cuando el Ayuntamiento recuperó «por graves incumplimientos del contrato» la concesión que hasta entonces tenía Baika Mercados S.L.

Con la finalización de los trabajos para restaurar la fachada de este edificio, «Arkoak recupera presencia en la plaza y ofrece una imagen más cuidada y coherente con su valor patrimonial», ha indicado la portavoz del PSE en el consistorio.

Una mirada al pasado

Aprovechando la recuperación del frente de Arkoak, Fomento ha decorado sus grandes fachadas transparentes situadas a pie de calle con fotografías que miran al pasado, a la historia de este mercado donostiarra, con la instalación de siete grandes imágenes de Kutxateka Fundazioa con las que se invita a la ciudadanía a realizar un viaje al pasado y el presente de la Bretxa. Las fotografías, que firman Pascual Marín y Arturo Delgado, recorren la cultura y el producto local entre los años 1938 y 1986.

Las imágenes, que se van a mantener de manera indefinida en su nueva ubicación, muestran desde puestos de venta de queso, recuerdos de la feria de Santo Tomás y pescateras de la Bretxa vendiendo rapes y anchoas.