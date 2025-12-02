Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Nueva fachada de la Bretxa Royo
San Sebastián

El edificio Arkoak de la Bretxa estrena su renovada fachada con fotos históricas del mercado

Una vez descartada la idea de situar a las baserritarras en este espacio, Fomento San Sebastián ha apostado por una fachada vista, que recupera presencia en la plaza

Iker Marín

Iker Marín

San Sebastián

Martes, 2 de diciembre 2025, 13:51

Fomento San Sebastián ha presentado este martes la renovada fachada del edificio Arkoak de la Bretxa. Las obras en el frente de esta edificación histórica ... de San Sebastián, que está situada frente al 'tuper' comercial de la plaza y al edificio Pescadería, comenzaron hace un año, inicialmente ligadas a la instalación de una marquesina prevista para trasladar a las baserritarras que llevan años trabajando bajo una gran carpa blanca situada en la plaza. Tras descartar esta idea, - las caseras serán reubicadas el año que viene dentro del nuevo edificio Pescadería contra su voluntad - el consistorio se ahorró más de 300.000 euros, tal y como señalan desde esta sociedad municipal, y se revisó el proyecto para apostar por una fachada vista y recuperar la presencia de Arkoak en la plaza. Esta renovación ha costado 545.000 euros, IVA incluido, e incluye la incorporación de siete grandes fotografías históricas del mercado, cedidas por Kutxateka Fundazioa, en las fachadas del edificio que están situadas a pie de calle.

