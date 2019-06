Duñike Agirrezabalaga: «Para llegar a los jóvenes debemos adaptarnos a sus formas de comunicarse» La delegada socialista Duñike Agirrezabalaga, en un balcón del Ayuntamiento. / UNANUE Edil de Educación, Juventud e Igualdad La concejala del PSE cree que la ciudad es cada vez más igualitaria y apuesta por fomentar valores y el respeto a la diversidad JORGE F. MENDIOLA SAN SEBASTIÁN. Sábado, 29 junio 2019, 09:20

Duñike Agirrezabalaga (Zumaia, 1966) repite como concejala de Igualdad y Cooperación y esta legislatura suma las áreas de Educación, Juventud y Derechos Civiles, carteras todas ellas de una profunda carga social.

- ¿Cómo va a llegar a todo?

Sus datos Nació en Zumaia el 15 de febrero de 1966 Tiene 53 años. Formación licenciada en Derecho por la UPV. Política fue concejala de Movilidad Vertical, Proyectos y Obras, Participación y Diversidad Cultural. Aficiones viajar, la lectura, la música y andar en bicicleta.

- Lo importante es contar con la dirección técnica y el personal de cada departamento. Aunque parezca mucho trabajo, espero poder poner en marcha los proyectos que tengo en mente. La experiencia y la ilusión me ayudarán en esta tarea.

- La corporación leyó ayer un comunicado conjunto en el Día del Orgullo...

- Es una satisfacción personal poder defender los derechos de las personas LGTBI y visibilizar sus reivindicaciones. Es un ámbito en el que se trabaja con un movimiento asociativo al que escucharemos para remar todos en la misma dirección.

- También se encargará de los asuntos sobre memoria histórica. ¿Qué espera aportar?

- Tenemos que hablar de convivencia, reparación, justicia y esclarecimiento de la verdad. Ya se han celebrado algunos actos, pero habrá que revisar el programa y ver en qué aspectos podemos mejorar.

- ¿Qué le hayan vuelto a confiar Igualdad y Cooperación es un refrendo a su labor?

- Yo entiendo que sí. Aunque no siempre hemos ido a la par el Ayuntamiento y las asociaciones y ONG, creo que se valora el trabajo realizado, con transparencia, intentando completar los planes participativos de los que nos hemos dotado. Los presupuestos han crecido y seguiremos en la misma línea. En el caso de la cooperación, es clave entender cómo afectan nuestro estilo de vida y hábitos de consumo a los países menos desarrollados.

- Suele decir que la igualdad es una lucha sin fin. ¿Es Donostia una ciudad más igualitaria que hace cuatro años?

- Cada vez es más igualitaria y ha habido un despertar con los últimos 8 de Marzo, aunque todavía nos falta el despertar en muchos ámbitos. Hay veces que este camino en busca de esa igualdad nos hace fijarnos en los elementos que mantienen las discriminaciones y desigualdades y aspectos que hasta hace poco no se tenían en cuenta ahora se empiezan a considerar. Porque no basta con que seamos iguales de manera formal, sino que los hechos deben ir a la par de la realidad normativa. Y está claro que todavía nos queda mucho por aprender para comprender qué es la igualdad. La igualdad es mucho más.

- ¿Se ha avanzado en la eliminación de los puntos críticos?

- La ciudad está llena de ellos. En el primer mapa que hicimos se identificaron cerca de 45, sobre los que se ha actuado en la medida de lo posible. Pero hay otros que nunca dejarán de serlo, como las viviendas aisladas. Hemos avanzado a la hora de involucrar a todos los departamentos municipales en esa estrategia de prevenir la creación de nuevos focos de inseguridad para las mujeres. Esta legislatura queremos hablar de itinerarios críticos, más que de lugares concretos.

- ¿Que haya sido necesario establecer un servicio de paradas a demanda en los autobuses nocturnos es síntoma de que la educación está fallando?

- La educación es fundamental, aunque tenga que coexistir con otro tipo de medidas preventivas. Por eso reforzaremos los programas en gaztelekus, haurtxokos y centros escolares sobre formación en valores de igualdad y diversidad cultural. Estamos hablando del respeto a las personas, independientemente de su género, orientación sexual, origen, raza o religión.

- ¿Qué le parece el 'boom' que vive el deporte femenino?

- Es importante que se visibilice y que las mujeres puedan participar en igualdad de oportunidades y se les reconozca en los premios. En los presupuestos participativos del pasado año se incluyeron propuestas sobre las que trabajaremos para que los patios de los colegios no sean solo espacios para que los chicos puedan jugar a fútbol, sino donde además se practiquen otros deportes, juegos y actividades en los que las chicas tengan su lugar. Es otra forma de incidir en la sensibilización de todos estos menores para el futuro.

- El machismo repunta entre adolescentes. ¿Vamos hacia atrás?

- Más bien es la sociedad la que va hacia adelante. Tecnológicamente hemos avanzado mucho, aunque emocionalmente parece que seguimos en las cavernas. La igualdad ahora tiene más claras las metas que quiere conseguir y cuáles son las brechas de desigualdad, aunque hay aspectos que no se han trabajado bien o incluso se han confundido. No hay más que ver la televisión, la publicidad, los videojuegos o internet, donde la mujer sigue siendo cosificada y denigrada. También vemos que la violencia como forma de ejercer el poder es sinónimo de éxito y así lo valora la juventud. No nos podemos despistar o será demasiado tarde.

- ¿Cuánta culpa tienen las redes sociales y el acceso temprano a la pornografía?

- La culpa no es de internet, sino de los adultos que están a cargo de esos menores. A los mayores les cuesta manejarse con unos medios tecnológicos que les son ajenos y los jóvenes les pueden engañar con facilidad sobre lo que ven o hacen. Pero hoy en día hay sistemas para controlar el acceso y lo que hay que hacer es hablar, comunicarse. Y tener en cuenta que ellos ya no se relacionan como nosotros antes, porque aunque estén hablando contigo no sueltan el móvil en la otra mano. Por eso, para acercarnos y llegar a los chavales, para que les interese lo que les contamos, debemos adaptarnos a las formas que tienen de comunicarse. Y si un niño accede al porno alguien le tendrá que explicar que esa no es la manera normal de relacionarse de las personas adultas, sino solo de determinadas personas.