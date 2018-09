Un duatlón por orden municipal Dueños de bicicletas aparcadas en el Boulevard y curiosos observan la actuación de la grúa. La retirada de bicicletas mal aparcadas condena a más de una treintena de ciclistas a regresar a casa a pie | JORGE F. MENDIOLA Domingo, 23 septiembre 2018, 08:23

En la Semana Europea de la Movilidad, el Ayuntamiento tiene un mensaje que transmitir a la ciudadanía: deje el coche y muévase en transportes sostenibles como la bicicleta, pero ni se le ocurra candarla donde no debes. Y para que la segunda parte de la invitación surta el efecto deseado, agentes de naranja armados con rotaflex han actuado durante tres días consecutivos cortando candados y llevándose con la grúa las que estaban mal aparcadas en los jardines del Boulevard. A consecuencia de esta medida, más de una treintena de ciclistas se han visto obligados a regresar a casa a pie en una suerte de duatlón por orden consistorial.

El artículo 43.7 y sus posibles interpretaciones

Con la ordenanza municipal en la mano, la legalidad e incluso la razón parecen asistir al departamento de Movilidad. El artículo 43.7 dice que si no hay sitio para estacionar las bicis en las parrillas habilitadas al efecto «podrán estacionarse en otros lugares, siempre que no obstaculicen el tránsito peatonal ni la circulación de vehículos y en ningún caso podrán sus usuarios sujetarlas a los troncos de los árboles ni a otros elementos del mobiliario urbano -en este caso, las barras metálicas que delimitan los parterres- sobre los que puedan causar desperfectos o impedir su normal uso, ni estacionarlas en aceras con anchura total inferior a tres metros». Sin embargo, desde la oposición el PP hace otra interpretación del texto que cuestiona la regularidad de la maniobra gruista y las quejas de asociaciones y usuarios no se han hecho esperar.

La falta de rotación agrava los problemas

El asunto ha puesto de relieve un problema que afecta a las zonas de gran afluencia turística: no hay sitio para estacionar las bicicletas. Los aparcabicis repartidos por la ciudad no son suficientes para atender el flujo de ciclistas que surca los bidegorris y desde Movilidad han puesto el foco en la falta de rotación. Hay bicis que se pasan días enteros atadas en el mismo lugar y quienes llegan al Centro se encuentran con todas las plazas ocupadas. Como solución experimental, esta semana se ha instalado entre el Ayuntamiento y el Náutico el primer aparcabicis automatizado de rotación. Es gratuito y permanece activo desde las seis de la mañana hasta la medianoche. A esa hora, los candados se abren y los vehículos quedan liberados (y desprotegidos), un buen motivo para preocuparse de ir a recogerla.

Dbus crece en viajeros pero también en gastos

Otra modalidad de transporte sostenible, el autobús urbano, ha sido noticia también esta semana al conocerse los datos de Dbus en el primer semestre del año. La antigua Compañía del Tranvía ha ganado viajeros hasta el 30 de junio pese al cierre del puente de Astiñene y la subida experimentada por operadores como Euskotren o Lurraldebus. Por desgracia, no todas las conclusiones recogidas en el informe que el miércoles analizará el Consejo de Administración de la empresa municipal son tan positivas. Un estudio advierte de los efectos que para Dbus tendrá la integración de Renfe en la tarjeta única Mugi y cifra estas pérdidas en hasta un 0,48% de los viajeros anuales y unos menores ingresos de hasta 153.129 euros. Además, en los primeros seis meses del año la compañía ha aumentado tanto los ingresos como los gastos -en servicios, personal y combustible, principalmente-, lo que ha hecho crecer un 4,77% el desequilibrio económico que arrastra.