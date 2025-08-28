Dos detenidos por robar botellas y dinero de un céntrico restaurante de Donostia

Agentes de la Ertzaintza han detenido esta pasada madrugada a dos hombres acusados de la sustracción de botellas y dinero en un restaurante cercano a ... la Playa de La Concha, en San Sebastián. Según ha informado el Departamento de Seguridad, la alarma del local ha alertado de un posible robo en el establecimiento por lo que varias patrullas de la Policía vasca se han desplazado al lugar.

Tras comprobar que la persiana del restaurante había sido forzada y que la caja registradora se encontraba abierta, los agentes han iniciado la búsqueda de los autores. Poco después, en las inmediaciones, localizaban a un individuo junto a una mochila con varias botellas, que permanecían frías, y una navaja y un gorro en su interior. La ropa que llevaba coincidía con la descripción facilitada por varios testigos de uno de los presuntos asaltantes, por lo que han procedido a su arresto.

Otra patrulla localizaba al segundo sospechoso muy cerca del lugar, quien portaba una linterna, unos guantes, un buff y varios billetes arrugados. Además, en uno de los cofres de una motocicleta de su propiedad se hallaban dos hachas, un martillo, guantes y una bolsa con diversas herramientas.

Ante tales evidencias las patrullas han procedido al arresto de los dos sospechosos, de 50 y 54 años de edad, que cuentan con antecedentes policiales, acusados de sendos delitos de robo con fuerza.

Los dos detenidos han sido trasladados a dependencias de la Ertzaintza para realizar las correspondientes diligencias policiales. Una vez finalizadas serán puestos a disposición judicial en las próximas horas.