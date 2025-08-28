Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Urgente Seis kilómetros de retenciones por un accidente en la AP-8 en Zarautz sentido Donostia

Dos detenidos por robar botellas y dinero de un céntrico restaurante de Donostia

Los arrestados son dos varones de 50 y 54 años que cuentan con antecedentes policiales

A. I.

Jueves, 28 de agosto 2025, 11:03

Agentes de la Ertzaintza han detenido esta pasada madrugada a dos hombres acusados de la sustracción de botellas y dinero en un restaurante cercano a ... la Playa de La Concha, en San Sebastián. Según ha informado el Departamento de Seguridad, la alarma del local ha alertado de un posible robo en el establecimiento por lo que varias patrullas de la Policía vasca se han desplazado al lugar.

