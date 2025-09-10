Dos detenidos en el Paseo Nuevo de Donostia al ser cazados robando en una furgoneta por un ertzaina fuera de servicio El agente, que estaba corriendo, dio caza a uno de los autores que trató de huir y pidió refuerzos para apresar a estos dos hombres de 31 y 36 años

Dos hombres de 31 y 36 años fueron detenidos al ser sorprendidos por un ertzaina fuera de servicio tratando de robar en una furgoneta estacionada en el Paseo Nuevo de Donostia. El agente, que se encontraba corriendo, vio a los dos implicados en actitud sospechosa y una luna rota del vehículo, por lo que se identificó, momento en el que uno de los finalmente apresados trató de huir a la carrera, aunque fue cazado por el miembro de la policía autonómica. Los dos hombres fueron detenidos por un presunto delito de robo con fuerza en grado de tentativa.

Todo ocurrió a las 16.30 horas de este pasado martes en el Paseo Nuevo donostiarra. El agente, según informa la Ertzaintza, observó a un varón en actitud vigilante y poco después escuchó la alarma de una furgoneta aparcada en el lugar, lo que ya le puso en alerta. Cuando el ertzaina vio al otro implicado entre el vehículo y el monte y la furgoneta con una de sus ventanillas hecha añicos, ya sospechó de que se trataba de un intento de hurto.

Fue entonces cuando el agente se identificó como ertzaina, momento en el que uno de los autores quiso huir a la carrera, mientras su compañero se quedaba junto al vehículo. 50 metros más adelante, el primero fue alcanzado por el ertzaina. .

Instantes después, al lugar llegaron varias patrullas de protección ciudadana, que procedieron a identificar y a detener a los dos hombres, de 31 y 36, años por un intento de robo con fuerza. Ambos autores fueron trasladados a la Ertzain-etxea de Donostia / San Sebastián para realizar las diligencias pertinentes previas a su puesta a disposición judicial.