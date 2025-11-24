'Donostiamarket' vuelve esta semana a los barrios de la ciudad
San Sebastián Shops organiza la feria del comercio local con el objetivo de activar el sector y poner en valor los negocios de proximidad
San Sebastián
Lunes, 24 de noviembre 2025, 17:57
Esta semana se celebra en diferentes barrios de la ciudad una nueva edición de 'Donostiamarket', la feria que lleva el comercio local a las calles ... de la ciudad con el objetivo de incentivar el consumo, activar el sector, dinamizar los barrios y poner en valor la importancia del comercio de proximidad en la vida urbana.
San Sebastián Shops, con el apoyo del Departamento de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco, pone en marcha esta iniciativa hasta el sábado día 29. Los establecimientos participantes podrán sacar sus productos a la calle, exponiéndolos frente a sus locales mediante mesas, burros y distintos elementos decorativos. Los comercios participantes recibirán carteles y distintivos propios de la campaña para facilitar su identificación.
«Esta disposición crea un ambiente similar a una 'braderie', acercando los productos a la ciudadanía, facilitando las ventas y favoreciendo la rotación de stock», indican desde SS Shops.
El 'Donostiamarket' se desplegará en todos los barrios de San Sebastián: Centro, Gros, Parte Vieja, Amara, Antiguo, Egia, Altza, Bidebieta, Intxaurrondo... «convirtiendo la ciudad en un gran escaparate comercial al aire libre» y promoviendo el movimiento y la actividad en todas las zonas. Esta actividad comercial se propone como una acción para fortalecer la economía local, impulsar las ventas y visibilizar el valor del comercio donostiarra.
