Donostia se prepara para un verano sin toldos, sin cabinas colectivas y sin gabarrones El de 2020 será un verano diferente en las playas donostiarras. / SARA SANTOS Donostia se prepara para un verano sin toldos, sin cabinas colectivas y sin gabarrones AINGERU MUNGUÍA San Sebastián Jueves, 30 abril 2020, 11:09

Todo será diferente este año y el verano no se escapará a la situación de excepción. La pandemia lo va a cambiar todo, también la forma en que disfrutaremos de las playas. El plan de desescalada trazado por el Gobierno prevé la apertura de los arenales para su uso recreativo a partir del 8 de junio. Las condiciones no se han precisado aún, pero a nadie se le escapa, menos al Ayuntamiento, que las medidas de distanciamiento interpersonal se deberán mantener durante meses, lo que augura un verano «totalmente atípico», según explica la concejala de Espacios Públicos, Marisol Garmendia (PSE). La singularidad playera de Donostia para este 2020 incluirá la eliminación de los toldos, la limitación de las cabinas al uso de los váteres y muy probablemente supondrá también la no colocación de los gabarrones.

A un mes del inicio de la temporada de playas, el Ayuntamiento aguarda ansioso a que se despejen las incógnitas sobre las diferentes etapas del desconfinamiento previsto por el Gobierno. El disfrute condicionado de las playas se permitirá a partir de la última de las cuatro fases establecidas, es decir del 8 de junio en adelante. Pero la «nueva normalidad», como se ha denominado al periodo que se inicia una vez superado el Estado de Alarma, vendrá acompañada de una prolongación de las medidas de separación entre personas para evitar rebrotes del coronavirus en los próximos meses.

«Lo único claro hoy es que deberemos seguir manteniendo distancias entre 1,5 y 2 metros y ahora estamos analizando cómo asegurar estas condiciones en las playas», explicó la concejala. Los arenales donostiarras son un ámbito claro de masificación, son playas urbanas, con características propias, como los toldos, y con variables importantes a tener en cuenta como las mareas. En espera de las condiciones que establezcan los gobiernos central y autonómico, lo que parece claro es que los parasoles será «muy difícil, por no decir imposible», que se coloquen. No solo son un elemento de reunión y congregación de usuarios desaconsejable en las actuales circunstancias sino que además limitan el espacio de la playa, algo que este verano juega más en su contra que nunca. Este verano era el último de los tres que los actuales adjudicatarios podían disfrutar de su puesto. La fórmula que probablemente se utilizará será traspasar este derecho al verano de 2021 y hacer el nuevo sorteo de toldos en 2022.

Juega en contra de los parasoles su capacidad de reunión y la necesidad de dejar libre todo el espacio posible de las playas

Hasta que no se conozca la letra pequeña del uso de los espacios públicos no se podrá terminar de planificar la temporada

Las cabinas colectivas con toda probabilidad tampoco funcionarán como tales, aunque quizás se deje utilizar sus aseos, por lo que supone de congregación de personas en un espacio reducido con el manoseo general de taquillas, duchas y lavabos. Y el tercer servicio que previsiblemente se evitará serán los gabarrones, esas superficies lúdicas instaladas en mitad de la bahía, utilizadas por adultos y adolescentes, que serían de muy difícil vigilancia y control.

La limpieza y mantenimiento de las playas no variará. De hecho es previsible que en pocas semanas comiencen los movimientos de arena para su reperfilado. Las cafeterías y el puesto de alquiler de canoas también se ofrecerán, y la duda se cierne sobre las escuelas de natación de Ondarreta y Zurriola y el surf en esta última playa.

El tercer año de uso del toldo será 2021 Los adjudicatarios de toldos iba a disfrutar este verano de su tercera y última temporada de uso. Como es previsible que este año no se colocarán los parasoles lo que prevé el Ayuntamiento es traspasar este derecho al año que viene y trasladar el concurso a 2022.

Prórroga del contrato de socorrismo El año pasado fue la empresa BPXport la encargada del servicio de socorristas. Este año se licitó de nuevo este contrato pero la pandemia obligó a paralizar el concurso. Lo previsible es que se prorrogue el contrato a esta empresa y el año que viene se licite de nuevo.

Sin cambios en limpieza y mantenimiento El servicio de limpieza de las playas no sufrirá variaciones por la pandemia. Los arenales se acondicionarán como cada año, incluyendo la retirada de piedras en Ondarreta. En unas semanas comenzarán los movimientos de arena y reperfilado previos a la temporada.