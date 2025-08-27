Donostia es la tercera ciudad más cara del Estado para alquilar una habitación

Alquilar una habitación en un piso compartido en Donostia cuesta de media 475 euros, lo que sitúa a la capital guipuzcoana como la tercera ciudad ... más cara del Estado para arrendar este tipo de alojamiento, con un aumento del 6% respecto a hace un año. Solo Barcelona (570 euros) y Madrid (527) superan a San Sebastián, que se sitúa por delante de Palma (450). En el lado opuesto está Jaén, donde para hacerse con una de estas habitaciones hay que desembolsar un promedio de 240 euros mensuales, según revela un informe elaborado por el portal inmobiliario Idealista.

El estudio muestra que en 43 capitales de provincia hay más habitaciones disponibles que hace un año, con subidas destacadas en Ciudad Real (88%), Santa Cruz de Tenerife (76%), Ceuta (74%), Palma (71%) y Valencia (70%). También en el caso de Donostia, aunque aquí la oferta ha crecido de manera más moderada, en un 15% respecto a 2023. Supone la mitad de lo que lo ha hecho en otra de las capitales vascas, Bilbao (39%), donde el desembolso medio en este tipo de alojamientos se sitúa en 412 euros, 63 menos que en el caso donostiarra. dv

La situación que el portal inmobiliario Idealista pinta para este segmento del mercado en concreto para Málaga es paradójica. Porque, por un lado, refleja una caída de la demanda del 19%, lo que coloca a la capital costasoleña entre las que registran un mayor descenso de las personas interesadas en alquilar una habitación, sólo por detrás de Barcelona, Palma y Valencia. Y, por otro lado, contabiliza en un 45% el incremento de la oferta de pisos compartidos, es decir, de propietarios que alquilan sus inmuebles por habitaciones, ascenso también entre los más importantes de toda España, tras algunos de los mercados más calientes del país, como Palma o Valencia.

La capital más cara para alquilar un piso es Barcelona, con 570 euros mensuales, lo que supone una subida del 1% interanual, pese a incrementarse un 30% la oferta y a que la demanda se ha desplomado un 28%. En segundo lugar se encuentra Madrid, con 527 euros, de media, al mes, un 5% por encima del nivel de doce meses antes, y también después de que el número de inmuebles disponibles haya crecido al tiempo que los interesados en alquilarlos hayan disminuido.

En la capital balear sí se cumplen las leyes del mercado: ahí el precio de las habitaciones ha bajado un 10% en el último año. Se trata del mayor descenso de todo el país, después de que la oferta haya crecido un 71% y la demanda se haya reducido un 28%.