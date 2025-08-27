Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Donostia es la tercera ciudad más cara del Estado para alquilar una habitación

Solo Barcelona (570 euros) y Madrid (527) superan a la capital guipuzcoana

El Diario Vasco

Miércoles, 27 de agosto 2025, 08:43

Alquilar una habitación en un piso compartido en Donostia cuesta de media 475 euros, lo que sitúa a la capital guipuzcoana como la tercera ciudad ... más cara del Estado para arrendar este tipo de alojamiento, con un aumento del 6% respecto a hace un año. Solo Barcelona (570 euros) y Madrid (527) superan a San Sebastián, que se sitúa por delante de Palma (450). En el lado opuesto está Jaén, donde para hacerse con una de estas habitaciones hay que desembolsar un promedio de 240 euros mensuales, según revela un informe elaborado por el portal inmobiliario Idealista.

