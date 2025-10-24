Donostia reabre sus parques y paseos tras registrar 180 intervenciones por la borrasca 'Benjamín' La mayoría de las actuaciones estuvieron relacionadas con caídas de ramas y desplazamientos de mobiliario urbano

DV Viernes, 24 de octubre 2025, 14:46 Comenta Compartir

San Sebastián ya ha reabierto los parques y paseos de la ciudad que permanecían cerrados desde ayer debido al fuerte temporal que azotó con virulencia. La decisión se ha tomado una vez completadas las inspecciones de seguridad realizadas por los servicios municipales, según ha informado Protección Civil.

Durante la jornada del jueves, los Bomberos y la Guardia Municipal de Donostia efectuaron un total de 180 intervenciones, la mayoría de ellas relacionadas con caídas de ramas, desplazamientos de mobiliario urbano, desprendimientos de cascotes de fachadas y aleros, y otras incidencias menores derivadas del viento, según precisan fuentes municipales.

La mayor parte de las actuaciones se concentraron durante la mañana, después de que de madrugada se registraran rachas de viento de 100km/h. Paralelamente, la Guardia Municipal supervisó los cierres preventivos de parques y paseos del litoral. Tras las revisiones efectuadas este viernes por la mañana por los equipos de Bomberos, Mantenimiento y Servicios Urbanos, se ha autorizado la reapertura completa de los espacios afectados, recuperando así la normalidad en la ciudad.