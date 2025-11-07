Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Guardias municipales de Donostia piden la documentación a varios jóvenes en la Parte Vieja. Lobo Altuna

Donostia será la primera ciudad vasca en acceder al registro para actuar contra multirreincidentes

El alcalde Insausti solicita al Ministerio de Justicia que 68 agentes de la Guardia Municipal puedan conectarse al historial penal de los detenidos, lo que permitirá agilizar los procedimientos

Miguel Villameriel

Miguel Villameriel

San Sebastián

Viernes, 7 de noviembre 2025, 01:00

Donostia ha decidido actuar contra el problema de los delincuentes multirreincidentes con medidas concretas y será la primera ciudad vasca en tener acceso al ... registro estatal de penados que permite conocer de forma inmediata si un detenido cuenta con antecedentes penales, lo que a su vez agiliza los procedimientos y abre la puerta a que la Guardia Municipal pueda solicitar a la Fiscalía una agravante en un juicio rápido. Esta vía surgió el pasado julio gracias a un real decreto del Gobierno central que da la oportunidad a que las policías locales de las ciudades de más de 250.000 habitantes y las capitales de provincia que superen los 175.000 –supuesto en el que entra San Sebastián– tengan acceso al Sistema de Registros de apoyo a la Administración de Justicia (Siraj). Hasta el momento, solo Barcelona ha entrado en el sistema, pero Donostia no ha tardado en reaccionar y confía en que «para antes de final de año» la Guardia Municipal pueda contar con acceso al Siraj.

