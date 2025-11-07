Donostia será la primera ciudad vasca en acceder al registro para actuar contra multirreincidentes

Donostia ha decidido actuar contra el problema de los delincuentes multirreincidentes con medidas concretas y será la primera ciudad vasca en tener acceso al ... registro estatal de penados que permite conocer de forma inmediata si un detenido cuenta con antecedentes penales, lo que a su vez agiliza los procedimientos y abre la puerta a que la Guardia Municipal pueda solicitar a la Fiscalía una agravante en un juicio rápido. Esta vía surgió el pasado julio gracias a un real decreto del Gobierno central que da la oportunidad a que las policías locales de las ciudades de más de 250.000 habitantes y las capitales de provincia que superen los 175.000 –supuesto en el que entra San Sebastián– tengan acceso al Sistema de Registros de apoyo a la Administración de Justicia (Siraj). Hasta el momento, solo Barcelona ha entrado en el sistema, pero Donostia no ha tardado en reaccionar y confía en que «para antes de final de año» la Guardia Municipal pueda contar con acceso al Siraj.

Según ha podido confirmar este periódico, el nuevo alcalde donostiarra, Jon Insausti, ha firmado en los últimos días la solicitud formal para que el Ministerio de Justicia permita el acceso a ese registro central a 68 agentes de la Guardia Municipal, que lleva semanas en contacto directo con Justicia. Es una de las primeras decisiones ejecutivas que ha adoptado Insausti desde que la semana pasada tomó el relevo de Eneko Goia al frente del Ayuntamiento, lo que confirma que la cuestión de la seguridad está entre sus prioridades. Tal y como el propio Insausti avanzó el pasado domingo en una entrevista en DV, «la multirreincidencia de quienes delinquen una y otra vez no puede salir gratis. Tienen que terminar en cárcel o en la expulsión».

La petición de que la Guardia Municipal donostiarra acceda al registro central de penados va encaminada a estrechar el cerco contra aquellos delincuentes que acumulan condenas por delitos leves, pero sobre los que hay poco margen legal para adoptar medidas como la prisión provisional, precisamente por la levedad de esos delitos. El director de la Guardia Municipal, Jon Udakiola, destaca en declaraciones a este periódico que el acceso al registro Siraj «nos permitiría agilizar y mejorar la coordinación ya existente entre Judicatura, Fiscalía y la Policía».

El sistema de registros Siraj existe desde 2009, aunque el decreto de modificación de julio de 2025 permite la inclusión de las policías locales de las grandes ciudades. Hasta ahora, la Guardia Municipal donostiarra solo tenía acceso al registro de violencia de género (un acceso restringido a once agentes), mientras que la solicitud actual pide ampliarlo también al registro de penados por causas penales y al de medidas cautelares, requisitorias y sentencias no firmes. «Eso nos permitiría tener acceso al fin a los antecedentes penales de cualquier persona, no solo a los policiales como hasta ahora, lo que nos ayudará a afinar mucho más el atestado que mandamos al juzgado», explica Nora Díaz Azuabarrena, oficial de Investigación de la Guardia Municipal.

Jon Udakiola, director de la Guardia Municipal «Confiamos en poder acceder al registro para finales de año. Esa autonomía nos permitirá ser más efectivos»

La oficial indica que, «para abordar el problema de la multirreincidencia, es necesario acceder a estos registros para confirmar que esa persona a la que le voy a aplicar la agravante de la reincidencia está condenada firmemente mínimo en tres delitos del mismo capítulo del Código Penal. Tienen que ser delitos de la misma naturaleza, como por ejemplo robos o hurtos». Añade que, «una vez que tenemos esa constancia, podemos advertirle al fiscal de que ese detenido que va a pasar a disposición judicial mañana ya tiene tres condenas firmes anteriores». Algo que actualmente no pueden hacer porque no disponen de esa información. «Hasta ahora andábamos ciegos en ese aspecto, nos coordinábamos bastante con la Ertzaintza o con la Policía Nacional, pero siempre pidiendo que accedieran a los registros por nosotros. Este acceso nos permitiría ser autónomos».

Contar con el historial penal de los detenidos también permitirá a la Guardia Municipal «fortalecer todavía más la relación con el fiscal e incluso pedirle que valore medidas como la prisión provisional, que solo con antecedentes policiales sin condenas previas apenas se aplica. Nosotros por lo menos podremos plasmar en el atestado todo lo que esté a nuestro alcance, hacerlo lo más completo posible, y luego será la Justicia la que decida las medidas», explica Díaz Azuabarrena.

Nora Díaz Azuabarrena, oficial de Investigación «Tener acceso al fin al historial penal de los detenidos, no solo al policial, nos permitirá afinar más los atestados»

Udakiola añade que «ser autónomos en estas gestiones nos va a permitir ser más efectivos y más eficientes. Nos permite encaminar el procedimiento desde el inicio correctamente, dándole mayor agilidad. A la Fiscalía en principio le parece bien que la Guardia Municipal también pueda tener acceso a estos registros».

El director de la Guardia Municipal también subraya la importancia de que todos los turnos cuenten con agentes que dispongan del acceso al sistema Siraj, de ahí que la petición que se ha trasladado a Justicia sea de 68 agentes, muchos de los cuales se dedican a investigación. La Guardia Municipal cuenta con 360 agentes en plantilla.

Udakiola confía en que el acceso a Siraj pueda estar operativo para «finales de año», aunque apunta que «muchas veces lo que retrasa estos avances es la cuestión técnica». Y añade que «el acceso está muy regulado y hay una identificación personal para cada agente que recibe autorización».