Donostia prepara velas y antorchas para el 31 de agosto

Donostia volverá a coger las antorchas y encender las velas este domingo, 31 de agosto. Lo hará para rememorar, otro año más, a las víctimas ... del incendio que arrasó con la ciudad el último día de agosto de 1813. Durante toda la jornada se ofrecerán variedad de actividades y homenajes con el propósito de no olvidar el suceso que marcó la historia de la capital guipuzcoana. En la rueda de prensa ofrecida ayer en el ayuntamiento, el concejal de Cultura, Jon Insausti, señaló esta fecha como «una oportunidad anual para mirar atrás y recordar los cimientos en los que Donostia está construido».

Los actos principales se celebrarán el mismo día 31. Los conmemorativos comenzarán a las 11.30 horas en la basílica de Santa María del Coro, donde se ofrecerá una misa solemne en honor a todos los fallecidos en el trágico incendio. Un homenaje institucional tomará el relevo a las 12.45 horas con una ofrenda floral en la Puerta del Mar (Portaletas).

Por la tarde, el cañoneo entre el Kursaal y la Batería del Mirador concluirá con un reconocimiento solidario por parte de la Asociación Donostia 31 a Médicos sin Fronteras. A continuación, comenzará el desfile conmemorativo desde la plaza Zuloaga. Un minuto de silencio en el Boulevard detonará el asedio a la ciudad al ritmo de la Primitiva Marcha de San Sebastián.

La jornada finalizará como todos los años con la escenificación del asalto al castillo y quema de San Sebastián en la plaza Zuloaga. Tras la puesta del sol, los donostiarras cogerán sus velas y antorchas para llevar a cabo la simulación del incendio de la ciudad. Las calles de la Parte Vieja se llenarán de oscuridad debido al apagón de luces. En un solemne paseo ceremonial a la luz de las antorchas, cientos de vecinos llenarán las calles en memoria del suceso que este año cumple su 212 aniversario.

En este último acto se podrá disfrutar de una gran variedad musical. Los coros Santa Cecilia, Coro Easo y Gaztelupe, dirigidos por Laida Otaduy, cantarán en diversos puntos de la Parte Vieja. Además, la Banda Municipal de Txistularis, el dantzari Aiert Beobide, la recitadora Irati Borda y el presentador Imanol Artola participarán también en este acto que Otaduy calificó ayer como «muy especial».

Exposiciones y conferencias

Si bien los actos centrales están programados para el domingo, los días anteriores también habrá preludios que avivarán diferentes rincones de Donostia mediante exposiciones y conferencias variadas. Desde ayer y hasta el sábado, se podrá disfrutar de una exposición en San Jerónimo (Biblioteca central) tanto por las mañanas como por las tardes. En ella se expondrán paneles explicativos sobre la configuración de la ciudad antes de la tragedia, incluyendo piezas históricas únicas.

Las conferencias serán en el mismo lugar. En ellas se abordarán las claves de la ciudadanía vasca dos siglos atrás. «Habrá variedad de temas, y uno muy interesante es el descubrimiento de que Donostia era una ciudad corsaria hasta la médula, algo que se sospechaba pero sin exactitud», explicó José María Leclercq, presidente de Donostia 31.

Este año la asociación Donostia 31 Kultur Elkartea ha decidido también brindar un reconocimiento a la ONG Médicos sin Fronteras, en solidaridad con su labor humanitaria. Se celebrará asimismo un homenaje póstumo a Odon Elorza Brauer, director de marketing del Casino Kursaal.