José María Leclercq, Jon Manterola, Jon Insausti y Laida Otaduy posan enla presentación del acto. SARA SANTOS

Donostia prepara velas y antorchas para el 31 de agosto

Conmemoración. San Sebastián recordará el domingo el incendio de 1813 que arrasó la ciudad y a sus víctimas. Tradición y solemnidad se apoderarán de las calles

Aimar Pérez

Miércoles, 27 de agosto 2025, 00:19

Donostia volverá a coger las antorchas y encender las velas este domingo, 31 de agosto. Lo hará para rememorar, otro año más, a las víctimas ... del incendio que arrasó con la ciudad el último día de agosto de 1813. Durante toda la jornada se ofrecerán variedad de actividades y homenajes con el propósito de no olvidar el suceso que marcó la historia de la capital guipuzcoana. En la rueda de prensa ofrecida ayer en el ayuntamiento, el concejal de Cultura, Jon Insausti, señaló esta fecha como «una oportunidad anual para mirar atrás y recordar los cimientos en los que Donostia está construido».

