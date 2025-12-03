Donostia opta el jueves en Turín a ser nombrada Capital Europea Emergente e Innovadora en 2026

San Sebastián se juega el jueves en Turín ser nombrada Capital Europea Emergente e Innovadora en 2026. Sus competidoras para lograr el 'Oscar europeo de ... la Innovación' son las ciudades de Aalborg (Dinamarca) y Nicosia (Chipre). La ganadora se dará a conocer durante la gala de entrega de los premios iCapital que se celebrará en la ciudad italiana, actual Capital Europea de la Innovación, el jueves al mediodía. Las tres ciudades seleccionadas compiten en la categoría dirigida a municipios con un población de entre 50.000 y 249.999 habitantes. La ciudad ganadora recibirá medio millón de euros como premio y las finalistas 50.000 cada una.

Los primeros representantes de la delegación donostiarra viajaron el martes a Turín y a lo largo de este miércoles lo van a hacer el alcalde de la ciudad, Jon Insausti, y la concejala de Economía y Empleo Local, Ane Oyarbide. La candidatura, presentada a través de Fomento de San Sebastián, puede permitir que San Sebastián se convierta en Capital Europea Emergente e Innovadora 2026, el mayor reconocimiento concedido por el Consejo Europeo de Innovación.

La Sociedad de Fomento presentó en junio su candidatura en la categoría de Ciudad Europea Emergente e Innovadora bajo el lema 'Connecting for Impact' (Conectando para generar impacto) y del total de candidaturas presentadas fue seleccionada como una de las seis semifinalistas. En septiembre, defendió la propuesta de forma telemática ante un comité de expertos de la Comisión Europea en EKINN y se clasificó para la final, junto con la ciudad chipriota de Nicosia y la danesa de Aalborg.

Anualmente, ciudades europeas punteras en innovación presentan su candidatura a estos premios iCapital que reconocen a aquellas ciudades que conectan con éxito a ciudadanos, instituciones académicas, empresas y autoridades públicas para impulsar un cambio transformador. El concurso reconoce a aquellas ciudades europeas que abren sus prácticas de gobernanza a la experimentación y amplian los límites de la tecnología en beneficio de sus ciudadanos.

Este año se celebra el 11º aniversario de los Premios iCapital. Entre los ganadores anteriores figuran Barcelona (2014), Ámsterdam (2016), París (2017), Atenas (2018), Nantes (2019), Lovaina (2020), Dortmund (2021), Aix-Marseille Provence Metropole (2022), Lisboa (2023), Torino (2024-25) como Capitales Europeas de la Innovación. Entre los ganadores anteriores en la categoría de ciudades innovadoras emergentes figuran Vantaa (2021), Haarlem (2022), Linköping (2023) y Braga (2024-25).