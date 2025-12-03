Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Los responsables de Fomento, Yesenia Otamendi, Iñigo Olaizola y Ainhoa Aldasoro, el 26 de septiembre antes de comenzar la defensa de la candidatura.

Donostia opta el jueves en Turín a ser nombrada Capital Europea Emergente e Innovadora en 2026

Se juega el mayor reconocimiento concedido por el Consejo Europeo de la Innovación con Nicosia (Chipre) y Aalborg (Dinamarca)

Iker Marín

Iker Marín

San Sebastián

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 13:40

Comenta

San Sebastián se juega el jueves en Turín ser nombrada Capital Europea Emergente e Innovadora en 2026. Sus competidoras para lograr el 'Oscar europeo de ... la Innovación' son las ciudades de Aalborg (Dinamarca) y Nicosia (Chipre). La ganadora se dará a conocer durante la gala de entrega de los premios iCapital que se celebrará en la ciudad italiana, actual Capital Europea de la Innovación, el jueves al mediodía. Las tres ciudades seleccionadas compiten en la categoría dirigida a municipios con un población de entre 50.000 y 249.999 habitantes. La ciudad ganadora recibirá medio millón de euros como premio y las finalistas 50.000 cada una.

