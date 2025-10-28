Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Dos personas 'sintecho' piden limosna en las calles de Donostia. Iñigo Royo

Donostia es el municipio vasco con mayor proporción de personas en situación de calle

El último recuento realizado el año pasado sitúa a Irun y Tolosa entre las diez localidades de Euskadi con más tasa de 'sintechos'

Martin Ruiz Egaña

Martes, 28 de octubre 2025, 23:57

Comenta

Donostia es el municipio vasco con mayor proporción de 'sintechos', con dos casos por cada 1.000 habitantes. Esta es la principal conclusión que se ... extrae del último informe publicado por el Servicio de Información e Investigación Social (SIIS), basado en el recuento de personas en situación de calle realizado en octubre del año pasado en una treintena de municipios de Euskadi, doce de ellos guipuzcoanos. El estudio sitúa también a Irun y Tolosa entre las diez localidades vascas con mayor tasa de personas en situación de calle.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Ferrándiz es un peligro. Volverá a atacar», dice el hermano de una de sus víctimas
  2. 2

    Fallece un senderista tras caer de gran altura en Jaizkibel
  3. 3 Preocupación en Galicia ante la tercera muerte por ataque de avispas asiáticas en dos semanas
  4. 4 Cierres en el comercio local de San Sebastián: «Nuestro más sincero agradecimiento por el apoyo durante todos estos años»
  5. 5

    La avería de un camión colapsa dos horas la N-I en Andoain y deja retenciones de hasta 14 kilómetros
  6. 6

    San Sebastián y el Tercio Viejo de Sicilia, una larga Historia
  7. 7

    «No estamos de acuerdo con matar a los animales sanos, es terrible»
  8. 8

    Gipuzkoa construirá cuatro nuevas residencias de mayores para 2030
  9. 9 El hernaniarra que frenó a Vinícius y evitó un combate con Lamine Yamal
  10. 10

    Ingresa en prisión tras intentar estrangular a su expareja en Irun

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Donostia es el municipio vasco con mayor proporción de personas en situación de calle

Donostia es el municipio vasco con mayor proporción de personas en situación de calle