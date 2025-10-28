Donostia es el municipio vasco con mayor proporción de personas en situación de calle

Donostia es el municipio vasco con mayor proporción de 'sintechos', con dos casos por cada 1.000 habitantes. Esta es la principal conclusión que se ... extrae del último informe publicado por el Servicio de Información e Investigación Social (SIIS), basado en el recuento de personas en situación de calle realizado en octubre del año pasado en una treintena de municipios de Euskadi, doce de ellos guipuzcoanos. El estudio sitúa también a Irun y Tolosa entre las diez localidades vascas con mayor tasa de personas en situación de calle.

La capital guipuzcoana encabeza la lista de los municipios con mayor proporción de 'sintechos', una realidad que queda constatada también por la evolución de los últimos años: en el recuento llevado a cabo en 2016 se localizaron 48 personas viviendo en las calles de Donostia. El año pasado se identificaron 413 casos, 365 más que en aquel primer registro -hasta seis veces más-. El aumento de 'sintechos' en el municipio con mayor número de habitantes del territorio tiene un impacto directo en la cifra total de personas en situación de calle detectadas en Gipuzkoa. En el último recuento se contabilizaron 524, casi el doble de las 276 que se localizaron en el conteo de 2022.

Si se amplía el foco a nivel autonómico, el informe expone que un total de 1.556 personas fueron localizadas en situación de calle en Euskadi en el recuento realizado en la noche del 23 al 24 de octubre de 2024. De todas ellas, el 72,3% -1.125 personas- se ubicaban en alguna de las tres capitales vascas. Las demás se identificaron entre 27 de los 28 municipios restantes. Legazpi fue la única localidad vasca que participó en el conteo donde no se localizó ninguna persona en situación de calle.

SEIS VECES MÁS EN DONOSTIA En 2016 se localizaron 48 personas viviendo en las calles donostiarras y el año pasado se detectaron 413

Mientras que en Bizkaia se observa una tendencia «claramente ascendente» en los núcleos urbanos con más de 20.000 habitantes, la situación en Gipuzkoa es diferente. Municipios relativamente grandes y próximos a Donostia, como Irun y Errenteria, «no han experimentado el importante aumento» registrado en la capital guipuzcoana. En Errenteria el número de personas localizadas se mantiene relativamente estable, pero en Irun sí que se observa un repunte reciente. Aún y todo, estas cifras no se alejan a las que se recogieron hace diez años, en 2014.

Otro de los datos más relevantes que se extrae del estudio es el contraste que se observa en cuanto al género de los casos atendidos. 1.387 de las 1.556 personas detectadas en la calle en Euskadi eran hombres (un 89,1%), mientras que únicamente 69 eran mujeres (un 4,4%). En los 100 restantes no pudo determinarse esta información. Esto demuestra que la presencia de mujeres entre las personas en situación de calle sigue siendo minoritaria. Respecto a Gipuzkoa, la diferencia entre géneros es igualmente palpable. De los 524 'sintechos' localizados en 2024, 461 eran hombres (87%), 35 mujeres (6%) y en 28 casos no se pudo confirmar el sexo.

Al contrario que el desglose de datos por género, la distribución por grupos de edades sí revela un cambio considerable respecto a los últimos registros a nivel autonómico. A partir de 2018 la presencia de personas menores de 30 años ha aumentado de forma importante. Si en 2016 apenas eran un 25% de todas las personas localizadas, en 2024 representaban el 41%. El grupo mayoritario sigue siendo el de las personas de entre 30 y 54 años, mientras que el de quienes superan los 55 apenas ha crecido.

MÁS HOMBRES En Gipuzkoa, el 87% de los 'sintechos' localizados en 2024 eran hombres y sólo un 6% mujeres

Si se analizan los datos del estudio del SIIS teniendo en cuenta el origen de las personas localizadas, se puede observar que la tendencia se mantiene. La mayoría sigue siendo de procedencia extranjera, y de hecho, se ha apreciado un notable aumento en los últimos tres recuentos. En 2012 las personas en situación de calle de origen extranjero representaban el 69%, mientras que ahora suponen el 84%. El número de 'sintechos' de origen nacional, en cambio, apenas ha sufrido variaciones a partir de 2018.

El 72% está empadronado

El documento referente al recuento de 2024 refleja que el 72% de las personas 'sintecho' entrevistadas refieren estar empadronadas en algún municipio de Euskadi; el 2,4% dice estarlo fuera de Euskadi y el 24% afirma no encontrarse empadronada en ninguna localidad. La mayor parte de las personas empadronadas en Euskadi (86,2%) lo están en el mismo municipio en el que han sido localizadas en situación de calle.

El tiempo de permanencia en territorio vasco es otro de los factores que se analizan en las entrevistas plasmadas en el informe. Aproximadamente el 40% de las personas 'sintecho' localizadas lleva en Euskadi menos de un año, un 26,6% entre uno y dos años y el 27,3% llegó al territorio hace cinco o más años. La mayoría de las personas entrevistadas (83%) expresa su deseo de permanecer en el municipio en el que ha sido localizada, mientras que un 8,7% aún no lo sabe o no lo ha decidido, y solo un 6,1% manifiesta su intención de trasladarse a otro lugar. Entre estas últimas, son las personas de origen no extranjero las que en mayor medida afirman querer marcharse.