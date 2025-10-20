Donostia da luz verde al nuevo camping de autocavaranas de Oriamendi La modificación de la licencia permitirá construir 106 parcelas para caravanas y 32 mobilhomes en el camino de Goiaztxiki

El proyecto de camping para autocaravanas de Oriamendi, en Donostia, tiene luz verde del Ayuntamiento para convertirse en realidad. La Junta de Gobierno Local prevé aprobar este martes la modificación de la licencia solicitada por un promotor privado para construir un nuevo recinto con capacidad para 106 caravanas y campers y 32 mobil homes.

El camping se ubicará en el camino de Goiaz Txiki, donde los antiguos viveros de jardinería, y aliviará la escasez de plazas para este tipo de vehículos en la ciudad. La iniciativa parte de Ecocamping Oriamendi SL, sociedad que lleva años trabajando en una propuesta que desde su germen hace ya más de una década ha tenido que superar multitud de obstáculos.

El proyecto actualizado ha sido redactado por el estudio donostiarra Miguel Arsuaga Arquitectos para construir un camping de primera categoría «con parcelas verdes, zonas de ocio y piscina», equipamiento este último que cambia de ubicación en la licencia modificada. El emplazamiento elegido es un terreno de 39.787 metros cuadrados localizado entre el paseo de Oriamendi, el paseo Doctor Begiristain y el camino de Goiaz Txiki.

El camping contará con un parking con capacidad para 40 vehículos y un edificio para servicios comunes, que según la memoria se compone de un único cuerpo en planta baja, una estructura plana y alargada que pretende ser solo un zócalo que contenga el paisaje y las vistas, rematado con una cubierta plana. Además, se dispone de una planta de sótano de locales auxiliares cuya edificabilidad se incrementa en la nueva licencia.

La intención de la promotora es iniciar las obras antes de final de año para que el complejo pueda abrir sus puertas en verano de 2027.