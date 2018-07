#Donostia, destino 'influencer' San Sebastián Turismo trabaja con bloggers y periodistas de todo el mundo para potenciar el posicionamiento de San Sebastián en las redes DANI SORIAZU Domingo, 29 julio 2018, 08:45

Abril del año pasado. La popular actriz Eva Longoria subía varias fotos suyas en San Sebastián a la red social Instagram. Posaba junto a la escultura de Oteiza del Paseo Nuevo y en el cementerio de los ingleses del monte Urgull. Su visita a la capital guipuzcoana quedó inmortalizada, a la vista de sus más de cinco millones de seguidores. Una audiencia global que, tal vez, oía hablar por primera vez de la capital guipuzcoana. Pero lo que es seguro es que el paso de la artista por la ciudad hizo a muchos descubrir dónde queda la perla del cantábrico y cuáles son sus encantos.

El poder de las redes sociales es incuestionable en lo que se refiere a reforzar marcas, y la de Donostia como destino turístico no se queda al margen. Así lo reconocen desde San Sebastián Turismo, donde en los últimos años han trabajado mano a mano con bloggers, 'influencers' y otros medios especializados para colocar la ciudad en las redes, agencias y guías especializadas y atraer a visitantes de medio mundo.

El efecto de la visita de Longoria también lo tienen otras estrellas que nos han visitado en los últimos años y que, como ella, han dejado su 'huella digital' en Donostia. Ejemplos como Antoine Griezmann, Pau Gasol, David Bisbal, Maluma, Leo Messi, Álvaro Arbeloa, Raúl Gómez, Yoko Ono o Rafa Nadal, por no hablar de todos los que se pasan por eventos tan potentes como el Jazzaldi o el Festival Internacional de Cine.

Incluso la presencia de Elsa Pataky, Chris Hemsworth o Matt Damon las últimas semanas en el territorio y la capital también deja su atractivo rastro para potenciales turistas. Todas sus fotografías y vídeos tienen un importante impacto traducido en clicks de 'me gusta' o visualizaciones.

Su gesto es espontáneo, sin que haya habido intermediación de nadie. En cambio, en el caso de otros bloggers y influencers -usuarios de las redes con cierta repercusión sobre un tema en concreto-, desde la oficina de turismo sí que se han llevado a cabo colaboraciones para potenciar San Sebastián como destino de viaje. De hecho, desde principios de año ya se han atendido a 80 bloggers y periodistas. Los medios más importantes atendidos: BBC, Newsweek, Harpeer's Bazaar, Forbes, Les Echos, Versión Femina, NBC TV, Rob Repport, National Geographic, The Telegraph, Le Point, France 3, varios programas para Netflix etc.

Las colaboraciones con todos ellos pueden surgir de dos maneras. Por una parte, son estos los que contactan con San Sebastián Turismo a través de un formulario de su web para hacer alguna reseña de la ciudad mediante algún acuerdo de intercambio de intereses. «Pero también les contactamos nosotros si nos interesa tener presencia en su medio, blog o red específica», señalan desde la oficina turística.

A cambio de alojamiento

Los criterios que se utilizan requieren que estas personas o medios pertenezcan a un mercado prioritario, como España, Francia, Reino Unido, Benelux, Alemania, Austria, Escandinavia, Estados Unidos, Canadá, Japón o Australia, entre otros. Asimismo, se pide que sea un medio de prestigio internacional o que el perfil de la audiencia y la temática coincida con el público objetivo y los ejes que se quieren promocionar: ciudad cultural, gastronómica, deportiva (surf, trekking, running, bici...), romántica, premium, etc.

Desde San Sebastián Turismo explican que su forma de trabajar es similar tanto con periodistas como con bloggers internacionales. «Cuando un medio o blog nos interesa, ofrecemos alojamiento de 1 o 2 noches de hotel -normalmente suelen ser gratuidades que tenemos por el convenio con Hoteles de Gipuzkoa para utilizar en viajes de prensa y bloggers- y una visita guiada a la ciudad con tour de pintxos».

Tanto en la visita guiada como en el intercambio de información con el periodista/blogger se ofrece a estos la información más interesante de la ciudad, intentando siempre que lo que vayan a publicar esté alineado con el tipo destino que se quiere promocionar. Es decir, desde un punto de vista cultural, gastronómico, histórico, con sus tradiciones etc., e intentando que no se quede en la Concha, Parte Vieja, si no «desconcentrar» y tratando de poner en valor distintos recursos turísticos por todos los barrios de la ciudad.

«También explicamos la agenda de eventos, festivales, propuestas o experiencias que se pueden disfrutar a lo largo de todo el año, para intentar desestacionalizar el destino y que los visitantes no vengan sólo en verano o temporada alta», apuntan. Asimismo se les ayuda con cualquier información, vídeos, imágenes, contactos etc. que necesiten. «A los medios o influencers que no apoyamos económicamente, porque no cumplen los criterios establecidos, siempre les ayudamos con información, contactos, imágenes y vídeos para que la información que publiquen vaya lo más alineada posible con el tipo de destino turístico que queremos promocionar», añaden.

Medios globales

The New York Times, la BBC, The Telegraph, The Daily Mail, The Guardian, Le Monde, Le Parisien, Le Figaro, The Independent, The Sunday Times, Fodor, Routard, Condé Nast Traveller... Son solo algunos de los medios de presetigio internacional que han publicado artículos de viajes sobre San Sebastián como destino turístico.

Así, por ejemplo, la revista Thrillist Travel, que cuenta con casi cinco millones de seguidores en Facebook, publicaba en su web un vídeo donde describía la capital guipuzcoana como «el pueblo español en el que tus sueños gastronómicos se hacen realidad». El The New York Times ha publicado varios artículos sobre las sidrerías, sitios donde ir a de compras por la ciudad o la descripción de una ruta de 36 horas por ella.

Para National Geographic la capital guipuzcoana está, en uno de sus artículos, como una de las once ciudades perfectas para hacer surf. Y la BBC se introdujo en las sociedades gastronómicas para explicar a su público internacional una de nuestras mayores peculiaridades. La gastronomía, sus festivales de cine y jazz también centran páginas de otros medios.