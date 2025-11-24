Donostia destina 1,7 millones a cooperación y educación social

El Ayuntamiento ha aprobado recientemente en la Junta de Gobierno Local destinar 1.722.276 euros a proyectos de Cooperación Internacional y de Educación para ... la Transformación Social impulsados por diversas entidades y organizaciones no gubernamentales para el desarrollo (ONGD) de la ciudad. Las ayudas se dividen en dos apartados. Por una parte, se conceden 1,2 millones para 24 proyectos de iniciativas de Cooperación y el resto se destinan a 32 planes de Sensibilización y Educación para la Transformación Social.

«Con esta decisión San Sebastián sigue demostrando ser una ciudad solidaria al mundo, que apoya proyectos transformadores en otros territorios», señala Iñigo García, concejal delegado de Diversidad, Inclusión y Medio Ambiente.

En la línea de Cooperación para el Desarrollo se apoyarán desde el consistorio donostiarra 24 proyectos, tres más que en 2024, con un presupuesto de 1.205.993 euros, centrados en el fortalecimiento de comunidades, el empoderamiento de las mujeres, la defensa de los Derechos Humanos, la soberanía alimentaria y la economía social y solidaria.

Entre ellos destaca el proyecto de Medicus Mundi Gipuzkoa en Nicaragua, que busca reforzar las capacidades de lideresas locales y fomentar la autonomía económica de mujeres jóvenes, «con el objetivo de que les permita tener una mayor participación e incidencia a partir de la defensa de los derechos sexuales y reproductivos», señala el edil del PSE.

Además, con la subvención que recibirán desde San Sebastián se busca contribuir a una transformación de las relaciones en el interior de los hogares, promoviendo la igualdad de género y la resolución de conflictos de una manera no violenta.

Por una ciudadanía crítica

En la línea de Sensibilización y Educación para la Transformación Social, San Sebastián subvencioná 22 proyectos, con un importe de 516.283 euros, que trabajan la participación social, la equidad de género, los derechos humanos y el consumo responsable.

Entre ellos sobresale el programa 'África Imprescindible Gipuzkoa 2025-2026', que fomentará una ciudadanía crítica y comprometida a través de cine, literatura, exposiciones y espacios de reflexión. Con la ayuda donostiarra se dotará a la ciudadanía de conocimientos y herramientas para la lucha contra los discursos de odios y alejados de prejuicios.

Además, se fortalecerá la participación de la diáspora africana y se visibilizará a mujeres referentes africanas. Impulsado por un consorcio de ONGD con trayectoria en educación para la transformación social, el programa integra un enfoque interseccional de derechos humanos y sostenibilidad, contribuyendo a una sociedad más inclusiva y diversa.

El concejal socialista señala sobre estas ayudas que «San Sebastián es una ciudad solidaria y abierta al mundo». Estas subvenciones, indica Iñigo García, «apoyan proyectos transformadores en otros territorios y fortalecen nuestra propia comunidad. Queremos una cooperación que se haga con las personas y no para las personas, y una educación que promueva una ciudadanía activa, capaz de cuestionar las desigualdades y construir alternativas».