Desde Donostia se apoyará a Las Melidas, una entidad feminista salvadoreña.
San Sebastián

Donostia destina 1,7 millones a cooperación y educación social

El consistorio apoyará proyectos de empoderamiento femenino, defensa de los Derechos Humanos o la soberanía alimentaria en diversos países del mundo

Iker Marín

Iker Marín

San Sebastián

Lunes, 24 de noviembre 2025, 17:57

Comenta

El Ayuntamiento ha aprobado recientemente en la Junta de Gobierno Local destinar 1.722.276 euros a proyectos de Cooperación Internacional y de Educación para ... la Transformación Social impulsados por diversas entidades y organizaciones no gubernamentales para el desarrollo (ONGD) de la ciudad. Las ayudas se dividen en dos apartados. Por una parte, se conceden 1,2 millones para 24 proyectos de iniciativas de Cooperación y el resto se destinan a 32 planes de Sensibilización y Educación para la Transformación Social.

