Donostia destina 180.000 euros a renovar cinco parques infantiles antes de final de año

La Junta de Gobierno Local prevé aprobar este martes la adjudicación de las obras para sustituir y renovar los pavimentos y juegos infantiles de los ... parques situados en Santa Bárbara 7-9, San Roque 10-14, paseo de Otxoki, paseo de Mons 110 y Atotxa Erreka. El contrato global tiene un presupuesto de 180.000 euros, IVA incluido, y los trabajos en cada espacio de ocio infantil deberán empezar en un mes.

El objeto del contrato incluye la retirada de los juegos actuales y el pavimento de seguridad existente, excepto en el caso de Atotxa Erreka, donde lo que se va a hacer es ampliar el actual parque. El Departamento de Mantenimiento y Servicios Urbanos va a adjudicar el contrato por bloques. En el caso del parque infantil de Santa Bárbara 7-9 con un presupuesto de 46.324 euros, serán 28.323 euros en San Roque, 47.443 euros en el paseo de Otxoki, 35.341 euros para el parque del paseo de Mons y 22.804 euros para ampliar la zona de juegos de Atotxa Erreka.

Con estas actuaciones, el Ayuntamiento tiene el objetivo de «garantizar el buen estado de los parques infantiles de la ciudad que han soportado un uso intenso», señala Carlos García, concejal del área. «Además de evitar daños a los más pequeños cuando juegan en estos parques», indica. La intención de Mantenimiento Urbano es que 40 de los 130 parques infantiles estrenen equipamientos entre 2023 y 2027. El concejal socialista tiene claro que «vamos a cumplir con este propósito y en esa línea se enmarca la remodelación que vamos a llevar a cabo antes de final de año en estos parques infantiles».