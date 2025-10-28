Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Parque infantil de San Roque que va a ser renovado. Lobo Altuna

Donostia destina 180.000 euros a renovar cinco parques infantiles antes de final de año

La Junta de Gobierno Local prevé adjudicar este martes las obras en Santa Bárbara 7-9, San Roque 10-14, paseo de Otxoki, paseo de Mons 110 y Atotxa Erreka

Iker Marín

Iker Marín

San Sebastián

Martes, 28 de octubre 2025, 07:02

Comenta

La Junta de Gobierno Local prevé aprobar este martes la adjudicación de las obras para sustituir y renovar los pavimentos y juegos infantiles de los ... parques situados en Santa Bárbara 7-9, San Roque 10-14, paseo de Otxoki, paseo de Mons 110 y Atotxa Erreka. El contrato global tiene un presupuesto de 180.000 euros, IVA incluido, y los trabajos en cada espacio de ocio infantil deberán empezar en un mes.

