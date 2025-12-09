Donostia denuncia que «ningún municipio» se ha interesado por el desalojo de Martutene

El Ayuntamiento de Donostia ha denunciado este martes la falta de implicación de los municipios limítrofes a la hora de dar una solución a las ... personas sin hogar que hasta ahora ocupaban el viejo instituto de Martutene, que fueron desalojadas la semana pasada bajo un impresionante despliegue policial.

«Nadie, ningún municipio se ha puesto en contacto con nosotros para abordar esta cuestión, y va siendo hora de abordar este desafío desde una perspectiva comarcal», ha expresado la concejala de Acción Social, Mariaje Idoeta, quien ha detallado esta mañana durante la Comisión de Servicios a las Personas los pasos que está dando el Consistorio en ese sentido.

El Ayuntamiento está trabajando en coordinación con la Diputación y el Gobierno Vasco para activar los itinerarios sociales y de inclusión necesarios con el colectivo que desde la semana pasada ya no cuenta con un techo. Así, el Gobierno municipal ha puesto en marcha un dispositivo «extraordinario y temporal» que incluye alojamiento, manutención, aseo personal y atención socio-educativa y psicosocial.

A preguntas de los periodistas, el alcalde de Donostia, Jon Insausti, también se ha referido a esta cuestión y ha detallado que actualmente son 48 personas «las que han aceptado el itinerario propuesto» y se encuentran alojadas en el albergue La Sirena. «Existía un problema y se le ha dado una solución profesional y técnica», ha asegurado Insausti, que ha puesto en valor el proyecto educativo que plantea la Fundación Gune, con un nuevo centro de FP dirigido al colectivo, con el que se revitalizará la zona.