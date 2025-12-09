Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Uno de los desalojados en el edificio okupado de Martutene Iván Montero

Donostia denuncia que «ningún municipio» se ha interesado por el desalojo de Martutene

El Gobierno municipal, que atiende a 48 personas en el albergue de La Sirena, urge a abordar «este desafío» desde una perspectiva comarcal

Jorge Napal

Martes, 9 de diciembre 2025, 12:21

El Ayuntamiento de Donostia ha denunciado este martes la falta de implicación de los municipios limítrofes a la hora de dar una solución a las ... personas sin hogar que hasta ahora ocupaban el viejo instituto de Martutene, que fueron desalojadas la semana pasada bajo un impresionante despliegue policial.

