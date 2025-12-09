Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Arizmendi

Donostia acogerá el congreso mundial de Ciudades Amigables con las Personas Mayores de la OMS

Se celebrará en el Kursaal los días 16, 17 y 18 de junio de 2026

Iker Marín

Iker Marín

San Sebastián

Martes, 9 de diciembre 2025, 11:28

Comenta

San Sebastián será sede en 2026 del III congreso mundial de Ciudades y Comunidades Amigables con las Personas Mayores de la Organización Mundial de ... la Salud (OMS). El palacio del Kursaal acogerá a cerca de mil expertos en la materia los días 16, 17 y 18 de junio. El consistorio donostiarra ha aprobado este martes en Junta de Gobierno Local el protocolo general de actuaciones entre el Ayuntamiento, el Imserso, el Gobierono Vasco y la Diputación Foral de Gipuzkoa, destinado a la colaboración para organizar este congreso que se celebrará bajo el lema: '¡Transformando juntos! Un mundo amigable con las personas mayores. Conectado, equitativo y sostenible para todas las generaciones'.

