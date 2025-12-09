Donostia acogerá el congreso mundial de Ciudades Amigables con las Personas Mayores de la OMS

San Sebastián será sede en 2026 del III congreso mundial de Ciudades y Comunidades Amigables con las Personas Mayores de la Organización Mundial de ... la Salud (OMS). El palacio del Kursaal acogerá a cerca de mil expertos en la materia los días 16, 17 y 18 de junio. El consistorio donostiarra ha aprobado este martes en Junta de Gobierno Local el protocolo general de actuaciones entre el Ayuntamiento, el Imserso, el Gobierono Vasco y la Diputación Foral de Gipuzkoa, destinado a la colaboración para organizar este congreso que se celebrará bajo el lema: '¡Transformando juntos! Un mundo amigable con las personas mayores. Conectado, equitativo y sostenible para todas las generaciones'.

En opinión de Jon Insausti, alcalde de Donostia, la elección de la capital guipuzcoana como sede del congreso «no es una casualidad, es un reconocimiento al esfuerzo de este Ayuntamiento por ser referente en el cuidado y la atención a las personas mayores». Ha indicado el primer edil de la ciudad que San Sebastián lleva años trabajando para afrontar el reto del envejecimiento de la población, «acompañando todo este proceso para que nuestras amonas y nuestros aitonas puedan contar con todo el apoyo necesario para poder vivir una vida plena, manteniéndose en su entorno el mayor tiempo posible y de la mejor manera». En este sentido ha recordado el programa Lagunkate que el consistorio llevó a cabo durante el confinamiento por el Covid-19, que consistía en llamar por teléfono a los donostiarras de más 70 años que vivían solos para conocer cómo estaban.

El congreso forma parte de las actividades impulsadas por la Red Mundial de Ciudades y Comunidades Amigables con las Personas Mayores, promovida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 2010, como respuesta al rápido envejecimiento de la población y con el objetivo de conectar ciudades, comunidades y organizaciones en todo el mundo con la visión común de hacer de su entorno un lugar mejor donde envejecer dignamente y con calidad.

San Sebastián, pionera

San Sebastián fue la primera ciudad del Estado en adherirse a esta red, y desde entonces, ha desarrollado el plan Donostia Lagunkoia y firmado la Declaración de Dublín, consolidando una estrategia municipal transversal para abordar, de forma integrada, los retos y oportunidades que plantea construir, en una sociedad que envejece, una Donostia para todas las edades.

Donostia cuenta en la actualidad con una gran cantidad de proyectos y servicios municipales destinados a mejorar la calidad de vida de los donostiarras de edad más avanzada, como el propio Donostia Lagunkoia, el programa +55, el apoyo a asociaciones de personas mayores jubiladas, el servicio de atención diurna Goizaldiak o el Servicio de Ayuda Domiciliaria (destinados a las personas mayores más vulnerables), entre otros.

En 2026, el Ayuntamiento destinará 17.072.935 euros a atención a personas mayores, el 42,09% del presupuesto social, lo que supone una inversión de 343,82 € por cada donostiarra mayor de 65 años.

Por último, Insausti también ha querido poner en valor la elección de Donostia como sede del congreso, «un reconocimiento a nuestra capacidad para albergar eventos de primer nivel y de atraer conocimiento, gracias al trabajo que se realizado para su posicionamiento estratégico en este sector, aprovechando el potencial y atractivo de la ciudad».