Donostia acogerá en 2026 el Congreso Nacional de Innovación Pública

San Sebastián será la sede del Congreso Nacional de Innovación Pública 2026, el encuentro más relevante de este ámbito en España, que celebrará su XIII ... edición los días 29 y 30 de octubre en el Kursaal. El congreso, que por primera vez se realizará en Euskadi, es una gran oportunidad para posicionar a la ciudad como referente en la generación de espacios de colaboración público-privados, indicó la Sociedad Fomento.

Tras su paso por Madrid (2023), Valencia (2024) y Barcelona (2025), la elección de San Sebastián como sede permitirá poner en valor el trabajo que la ciudad viene realizando en materia de innovación pública. En este ámbito, Fomento desempeña un papel clave como facilitador y conector del ecosistema local de I+D+i, impulsando y promoviendo proyectos innovadores.

El congreso convertirá a la ciudad en un escaparate de innovación pública, dando visibilidad a las iniciativas desarrolladas desde el ámbito local y reforzando la marca de San Sebastián como un entorno abierto a la experimentación y la colaboración.

Organizado por la Fundación NovaGob, el congreso se ha consolidado a lo largo de sus doce ediciones como el principal punto de encuentro para profesionales del sector público y privado comprometidos con la innovación, la gestión del talento y la mejora de los servicios públicos.

«San Sebastián está demostrando que la innovación no solo se mide en tecnología, sino también en la capacidad de colaborar, compartir conocimiento y poner a las personas en el centro de la acción pública», subrayó Ane Oyarbide la concejala de Economía y Empleo Local. «Ser sede de este congreso referente nos permitirá proyectar todo ese trabajo y seguir construyendo una ciudad que lidera la innovación desde lo público en colaboración con todo el ecosistema, abierta al talento y a las ideas que transforman». Por su parte, Iñigo Olaizola, director gerente de Fomento destacó que «acoger el Congreso es una oportunidad para mostrar la madurez del ecosistema local de innovación y reforzar nuestra posición como agente facilitador en este ámbito».

Fomento tiene este año en marcha en marcha un Concurso de Ideas para la Resolución de Retos Urbanos, una iniciativa que busca identificar y testear soluciones innovadoras para la resolución los desafíos de la ciudad. Desde mayo colabora con la solución tecnológica 'BideRoad: Automatización de la inspección y digitalización del mantenimiento de las redes viarias urbanas' presentada al Concurso por Ceit. Otro ejemplo es la implementación de buzones inteligentes en el interior de sus instalaciones, un sistema desarrollado por la startup local Normo. Fomento trabaja también en identificar oportunidades de innovación en el Polígono 27 o en el Distrito Este, en la búsqueda de recursos a través de convocatorias de financiación europea y en la formación constante en herramientas relacionadas con la innovación pública.