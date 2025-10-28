Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Congreso celebrado en Barcelona donde se nombró a San Sebastián próxima sede de este foro.

Donostia acogerá en 2026 el Congreso Nacional de Innovación Pública

La cita en el Kursaal será una oportunidad para posicionar a la ciudad como referente en la generación de espacios de colaboración público-privados

Aingeru Munguía

San Sebastián

Martes, 28 de octubre 2025, 18:59

Comenta

San Sebastián será la sede del Congreso Nacional de Innovación Pública 2026, el encuentro más relevante de este ámbito en España, que celebrará su XIII ... edición los días 29 y 30 de octubre en el Kursaal. El congreso, que por primera vez se realizará en Euskadi, es una gran oportunidad para posicionar a la ciudad como referente en la generación de espacios de colaboración público-privados, indicó la Sociedad Fomento.

