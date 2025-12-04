Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Uno de los jóvenes okupantes del instituto de Martutene, en una imagen tomada este martes. J. N.

Donostia acoge a la mitad de los 84 okupas de Martutene antes del desalojo de hoy

El colectivo dispuesto a seguir un itinerario será reubicado «en varios recursos», y un amplio despliegue policial ejecuta hoy la orden judicial

Jorge Napal

San Sebastián

Jueves, 4 de diciembre 2025, 06:35

Los okupantes del instituto de Martutene dispuestos a recorrer una vía de «reinserción social y laboral» habrán abandonado para esta pasada noche las viejas instalaciones ... en las que se llevará a cabo hoy el desalojo. Así lo trasladaron ayer a este periódico fuentes del Ayuntamiento de Donostia, que han optado por actuar con antelación y apelan a la discreción a la hora de reubicar a un colectivo «vulnerable» que será realojado «en varios recursos». Se estima que finalmente se acoja a la mano tendida del Consistorio en torno a una cuarentena de las 84 personas identificadas por el personal de los Servicios de Acción Social.

