Donostia acoge a la mitad de los 84 okupas de Martutene antes del desalojo de hoy

Los okupantes del instituto de Martutene dispuestos a recorrer una vía de «reinserción social y laboral» habrán abandonado para esta pasada noche las viejas instalaciones ... en las que se llevará a cabo hoy el desalojo. Así lo trasladaron ayer a este periódico fuentes del Ayuntamiento de Donostia, que han optado por actuar con antelación y apelan a la discreción a la hora de reubicar a un colectivo «vulnerable» que será realojado «en varios recursos». Se estima que finalmente se acoja a la mano tendida del Consistorio en torno a una cuarentena de las 84 personas identificadas por el personal de los Servicios de Acción Social.

La administración municipal, por medio de educadores de calle, continúa desarrollando su labor discreta alejada del ruido mediático, informando en árabe a los moradores de todos los detalles, de tal manera que el proceso se desarrolle «dentro de la normalidad», dando cumplimiento a la orden emitida por el juez, que ha fijado hoy el desalojo del edificio, adquirido por la Fundación Gune y donde se proyecta un nuevo centro de FP.

En las últimas semanas más de un centenar de personas venía pernoctando de manera habitual en el lugar, si bien se trata de una fotografía cambiante, como lo es la vida errante de sus inquilinos. El ir y venir ha sido constante en los últimos días, tal y como trasladaron el martes a este periódico sus propios moradores. En torno a medio centenar de personas continuaba ocupando el viejo instituto durante esta semana. Desde el consistorio no han querido esperar hasta el último momento y han buscado un acomodo de urgencia para las personas que muestran su disposición a seguir un itinerario. La idea con la que se viene trabajando es que la salida del edificio sea escalonada para evitar que el desahucio previsto para hoy, con presencia de recursos de la Ertzaintza, Guardia Municipal y Policía Nacional, provoque momentos de tensión. De hecho, esa misma fotografía es la que han querido evitar muchos de los jóvenes que hasta ahora ocupaban el edificio, que han optado por hacer las maletas con antelación ante el temor a las consecuencias que pueda tener para ellos su identificación debido a su situación administrativa irregular.

El dispositivo policial previsto incluye una treintena de agentes de Seguridad Ciudadana de la Er-tzaintza, la unidad antidisturbios para hacer entrada al edificio y registro de sus ocupantes, drones para obtener imágenes aéreas y agentes de la Policía Nacional en funciones de Extranjería. La presencia de este último cuerpo policial, entre otras cuestiones, ha sido objeto de una interpelación de EH Bildu al alcalde de San Sebastián, Jon Insausti, para su tratamiento en la Comisión de Servicios a las Personas.

Si bien el colectivo que traba contacto de manera más o menos habitual con el viejo instituto supera el centenar de personas, los servicios sociales tienen identificadas a «84 que atendemos habitualmente, con las que hay un planteamiento de itinerario personalizado en función de sus necesidades. Entre ellos hay estudiantes, pero también quienes no quieren saber nada y deciden libremente dormir en la calle», indican fuentes del Ayuntamiento de Donostia, que estiman que la mitad de este colectivo será el que finalmente se acoja al plan de acogida municipal.

¿Qué ocurrirá con el resto? «Estamos hablando de personas libres. Habrá quien decida irse a otro municipio, quedarse en la calle o pasar la frontera. Hay quienes cuentan con antecedentes delictivos y les gustaría ser atendidos, pero ante la presencia policial quizá opten por marcharse».

A este respecto, Sos Racismo muestra una postura crítica. «Es desmoralizante que se eche en saco roto la amplísima experiencia que nos dice que la necesaria intervención policial no puede ser el mecanismo al que se confiera resolver problemas sin afrontar las causas que provocan esa delincuencia», señalaron.

Bajo el lema 'Nadie en situación de calle', una decena de colectivos sociales se movilizará esta tarde en Donostia, donde se está prevista la recogida tiendas de campaña y mantas.