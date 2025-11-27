Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Joxe Mari Aizega (BCC), Belén Méndez de Vigo (Banco de Alimentos) y el diputado José Ignacio Asensio. LOBO

Gente de la ciudad

Donación al Banco de Alimentos

Una cena solidaria ofrecida por los chefs de Mahala recaudó 44.485 euros en el evento celebrado en el BCC

Joti Díaz

Jueves, 27 de noviembre 2025, 07:01

Comenta

En el marco de la Semana Europea de Prevención de Residuos, el Departamento de Sostenibilidad de la Diputación celebró el pasado lunes la quinta edición ... de la Cena Solidaria y Sostenible en el Basque Culinary Center. Un evento que ya se ha consolidado como una cita anual de referencia en Gipuzkoa, reuniendo a representantes del ámbito económico, social e institucional para sensibilizar sobre el despilfarro alimentario y fortalecer la red de apoyo a las familias más vulnerables.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Graba a su hijo de 10 años al volante de un coche en Irun y sube después el vídeo a redes sociales
  2. 2 Consulta la tabla con los sueldos de los alcaldes de Gipuzkoa
  3. 3

    La víctima de una violación en un parking de Donostia puso la denuncia cuando conoció que el autor le contagió la gonorrea
  4. 4 La tienda de cartón del hijo de un donostiarra que aterriza en San Sebastián
  5. 5

    Ábalos amaga con tirar de la manta y afirma que es cierto que Sánchez se reunió con Otegi
  6. 6

    Casi la mitad de los médicos que logran plaza en la OPE de difícil cobertura renuncian al puesto
  7. 7

    La estación Centro-La Concha del Topo culmina su revestimiento de hormigón para entrar en servicio en 2026
  8. 8 Así es el exclusivo reservado de El Ventorro donde Mazón y Vilaplana comieron un menú de 165 euros
  9. 9

    El Gobierno Vasco rebate el informe de la EHU y replica al rector que es «difícil construir acuerdos en base a posverdades»
  10. 10

    «Aún falta que un alto cargo policial nos diga que nunca debieron matar a Mikel»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Donación al Banco de Alimentos

Donación al Banco de Alimentos