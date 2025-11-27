Donación al Banco de Alimentos

En el marco de la Semana Europea de Prevención de Residuos, el Departamento de Sostenibilidad de la Diputación celebró el pasado lunes la quinta edición ... de la Cena Solidaria y Sostenible en el Basque Culinary Center. Un evento que ya se ha consolidado como una cita anual de referencia en Gipuzkoa, reuniendo a representantes del ámbito económico, social e institucional para sensibilizar sobre el despilfarro alimentario y fortalecer la red de apoyo a las familias más vulnerables.

Los chefs Igor Arregi (Kaia), Xabier Gorrotxategi (Casa Julián), Dani López (Kokotxa) y Juan Carlos Caro (Zelai Txiki) fueron los encargados de ofrecer el aperitivo y una exquisita cena.

Este año, los 44.845 euros recaudados se destinaron íntegramente al Banco de Alimentos de Gipuzkoa, reforzando su labor en un momento clave para la entidad. La cena se celebró pocas horas después del acto de reconocimiento del programa 'Último Minuto', una iniciativa que ha permitido frenar la caída en la entrada de alimentos recuperados, con una previsión de 910.000 kilos para este 2025, solo un 4% menos que en 2024 y muy por debajo del descenso del 12% registrado el año anterior. El Banco de Alimentos atiende en la actualidad a 15.111 personas de diversos orígenes, incluidas familias guipuzcoanas .

Tomaron la palabra, José Ignacio Asensio, diputado foral de Sostenibilidad; Mónica Pedreira, directora de Transición Ecológica; Joxe Mari Aizega, director del Basque Culinary Center; y Belén Méndez de Vigo, presidenta del Banco de Alimentos de Gipuzkoa.

