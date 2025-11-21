Un domingo con cortes de tráfico en San Sebastián debido al Maratón: Rutas alternativas y autobuses gratis Una guía sobre cómo acceder este fin de semana al centro de Donostia y a los barrios de Amara, Gros y Antiguo, afectados por el recorrido de la Zurich Maratón San Sebastián

Con motivo de la celebración de la 46ª edición del Zurich Maratón de San Sebastián y la carrera de 10 km, que tendrá lugar este domingo 23 de noviembre, el Ayuntamiento y la Organización han implementado un dispositivo especial que afectará al tráfico, los aparcamientos y el transporte de la ciudad. Las alteraciones comenzarán a las 08:00 y finalizarán alrededor de las 14:30 horas.

La carrera, que partirá de la calle Hernani y terminará en el Boulevard, obligará a realizar modificaciones en la circulación, afectando principalmente a residentes, líneas de autobús, taxis y aparcamientos subterráneos de buena parte de Donostia. Las zonas más afectadas serán Centro, Gros, Amara y Antiguo. La salida de la carrera de 10K se efectuará a las 08:15h y la de la Maratón a las 09:00h, estimándose la llegada del último participante a las 14:15h.

Afecciones al tráfico y cortes de calles

Diversas vías principales experimentarán cierres y restricciones. El Boulevard estará cortado desde las 19:00 h del sábado hasta las 17:00h del domingo. La calle Hernani, punto de salida de la carrera, será cortada el 23 de noviembre desde las 6:30 hasta las 10:00 h, aproximadamente.

Además, no se podrá circular por el Paseo de la Concha, Easo y Pº Errondo. Entre las 8:00 y las 10:00 h, se desaconseja el acceso a la ciudad por la zona de Paseo de Bizkaia. La entrada y la salida del tráfico de los barrios del Centro y Amara se verán igualmente afectadas.

Para el movimiento Oeste-Este, a partir de las 8:00 h, cruzar la ciudad se deberá realizar por la variante GI-20. Aunque el acceso y la salida de la ciudad por el vial del Urumea permanecerán abiertos, se desaconseja su uso, ya que se verá reducido a un solo carril entre las 8:00 y las 10:00 h. Por otra parte, los accesos a la ciudad desde el Antiguo y Gros no se verán afectados. Se ofrecerán rutas alternativas, especialmente para residentes y transporte público, que deberán seguir las indicaciones de agentes de Movilidad y organizadores.

Cambios en los autobuses

El transporte público, incluyendo Dbus y Ekialdebus, sufrirá modificaciones en sus recorridos. Como medida de fomento, los viajes en los autobuses de Dbus serán gratuitos de 7:30h a 13:00 h, ya que los costes son asumidos por la organización de la prueba. Esta gratuidad excluye la línea 38 (Trintxerpe-Altza-Molinao) y los servicios de Taxibús (TB6 Ulia y TB7 Atotxaerreka-Paseo del Faro).

Debido al cierre del Boulevar desde la tarde del sábado, las paradas de esta zonase trasladarán a:

– Líneas B1 y B8: c/Legazpi

– Líneas B2 y B9: a Plaza Gipuzkoa (parada línea 19)

– Línea B3: a c/Legazpi, saliendo por Peñaflorida hacia c/Hernani.

– Línea B4: a c/Okendo 11, saliendo por Peñaflorida hacia c/Hernani.

– Líneas B6 y B10: Plaza Gipuzkoa (L14), saliendo por c/Idiakez hacia Avenida Libertad.

Ekialdebus modificará varias de sus líneas y paradas (consultar detalle en su web).

Respecto al servicio de Taxi, se eliminarán temporalmente varias paradas, incluyendo las del Boulevard, Idiaquez, Avenida de la Libertad, Manterola, Avenida Navarra, Satrustegi, y calle de Pedro Manuel Collado. La parada de Avenida Madrid también será suprimida hasta las 10:00h.

Zonas OTA

En cuanto al sistema de estacionamiento regulado (OTA), se autoriza a todas las personas con autorización de aparcamiento para residentes OTA a estacionar libremente en toda la Zona Regulada de la ciudad, desde este mismo viernes hasta el lunes, ambos incluidos. No obstante, estos residentes no podrán estacionar de forma gratuita en las zonas de pago obligatorio (zonas 15) dentro del horario de regulación establecido. Cabe destacar que esta autorización de estacionamiento no habilita para acceder a la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), por lo que se deben cumplir las condiciones establecidas para el acceso de vehículos a dicha zona.

El Ayuntamiento y la Organización agradecen la colaboración ciudadana y recomiendan utilizar el transporte público. Se aconseja a los ciudadanos tener en cuenta que los movimientos se verán ralentizados y salir con tiempo suficiente.

Rutas alternativas durante el domingo

Para mitigar las restricciones se han definido rutas alternativas específicas para garantizar la entrada y salida de los distintos barrios. A continuación, se detallan las principales vías de acceso y salida alternativas para las personas residentes, una vez efectuado el cierre de tráfico general a las 8:00h:

Circulación general y vías principales:

Para cruzar la ciudad en dirección Este-Oeste a partir de las 8:00h, se recomienda utilizar la variante GI-20. Aunque el vial del Urumea permanecerá abierto para la entrada y salida de la ciudad, se desaconseja su uso, ya que se verá reducido a un único carril entre las 8:00h y las 10:00h. Los accesos a la ciudad desde el Antiguo y Gros no se verán afectados por las restricciones generales.

Para el tráfico procedente de poblaciones ubicadas al sur del municipio, todos los accesos a la ciudad deben realizarse por la vía GI 41.

Rutas por Antiguo e Igeldo:

La circulación de vehículos entre las 10:00h y las 12:30h requiere el uso de rutas específicas:

- Salida (Berio – Tontorgoxo): Se debe tomar el Paseo de Berio hacia Plaza de Ibaeta, conectando con el carril anexo a la Avenida Tolosa.

- Acceso (General): Se realizará por la Rotonda Ibaeta – Bernardo Estornés – Berio - Plaza de Europa (por el carril exterior habilitado) – Olarain – Paseo de Ondarreta.

- Residentes del Antiguo (Salida): Deben transitar por Karmelo Etxegarai – Resurrección Mª de Azkue – calle Zarautz – Plaza Ibaeta.

Rutas alternativas al Centro:

Debido al cierre del Paseo de La Concha en ambos sentidos, el tráfico hacia el centro será desviado desde la glorieta de Zumalakarregi – Satrustegi hacia Mikeletes – Pío Baroja. Los accesos a la zona de Miraconcha, a excepción de vehículos de urgencia, se dirigirán por el Paseo de La Fe hacia Aiete.

Las personas residentes en perímetros específicos del Centro deberán seguir las siguientes indicaciones:

- Perímetro Easo – Zubieta – San Martín: El acceso se realizará por la confluencia de Urbieta - San Martín – Arrasate, con un recorrido que comienza en Ategorrieta y pasa por Gran Vía, Paseo Colón, Paseo de Francia y el Puente Maria Cristina, entre otras vías.

- Perímetro Avda. de La Libertad - República Argentina – Boulevard: El acceso será por República Argentina - Reina Regente - Okendo - Bengoetxea. La salida se efectuará por Calle Txurruka hasta las 10:00h, y después de esa hora, por Idiakez o Calle Hernani hasta las 14:00h.

Parte Vieja y Puerto:

- Acceso: Los vehículos accederán por República Argentina - Paseo Salamanca (cruzando la carrera), y continuarán por Soraluce/Aldamar hasta San Vicente, recorriendo las calles interiores hasta Mari.

- Salida (Zona Portuaria): El itinerario incluye Kanpandegi - Virgen del Coro - Mari - Puerto - Mayor - 31 de Agosto - Soraluze – Aldamar (cruzando la carrera) hacia Okendo y Avenida sentido Gros.

Rutas por Amara:

Las personas residentes en Amara tendrán accesos controlados y deberán utilizar carriles habilitados con conos:

- Residentes (zona delimitada por Errondo – Carlos I – P.M. Collado – Podavines): Acceso por Pío XII – Collado, utilizando el carril habilitado en sentido contrario al habitual en el tramo que une José Mª Salaberria con Pío XII, para llegar a José Mª Salaberria.

- Vecinos de Morlans: Acceso por la calle de Katalina Eleizegi y salida a través de un tramo de la acera de Errondo y posteriormente por la calle Izostegi.

Gros:

- Residentes de Sagües - San Blas y Zemoria: El acceso se realizará por Ategorrieta - Mikel Gardoki - Rodil - Alejandria - Zemoria. La salida se efectuará extremando las precauciones con los corredores por Avenida de Zurriola o Avenida de Navarra - Avenida de Zurriola hasta Paseo Colón.

Riberas y Loiola:

- Riberas (Acceso): Desde el Este por Paseo de Francia - F.G. Lorca - Paseo del Urumea; desde el Oeste por GI 20 + GI 40 + GI 41.

- Loiola (Acceso): Desde el Este por Duque de Mandas - Calle Egia - Puente de Astiñene. Desde el Oeste por GI 20, y tras las 10:00h, también por Pío XII y otras vías secundarias hasta la Sierra de Aralar.