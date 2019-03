Dibujando a Frida Kahlo Una de las ilustraciones de Aitziber Alonso que se exponen en el Centro Cultural Aiete. Paoletta Balmelli Aitziber Alonso expone sus dibujos sobre la pintora mexicana en el C. C. Aiete. La muestra también incluye un mural realizado por la artista suiza ELI KORTA Sábado, 2 marzo 2019, 10:04

Para Aitziber Alonso, Frida Kahlo representa, entre otras muchas virtudes, la fuerza y la lucha. Sin duda, la pintora mexicana se ha convertido en un icono internacional del feminismo y de la cultura mexicana. Por lo que simboliza, la artista donostiarra presenta una exposición en el Centro Cultural Aiete con ilustraciones que repasan su vida, así como impresiones de la obra de la pintora y objetos inspirados en ella. Igualmente, los visitantes podrán ver el mural realizado para esta ocasión por la artista suiza Paoletta Balmelli.

La exposición, que se podrá visitar hasta el 24 de marzo, pretende acercar la figura de esta mujer a los jóvenes que hayan oído hablar de ella pero que quizás no sepan mucho sobre su vida, así como a mayores que tengan curiosidad por conocer mejor a esta «magnífica artista», comenta esta ilustradora al tiempo que destaca que es un personaje «muy interesante tanto en el aspecto artístico como en el personal».

El dato 12 son las obras que se pueden ver en esta exposición. Seis ilustraciones de Aitziber Alonso, el mural de Paoleta Balmelli y cinco autorretratos.

La idea de llevar adelante el proyecto surge de la directora de la casa de cultura de Aiete, Marta Ibáñez, con la que la autora suele colaborar. Entre otras actividades, Alonso coordina la iniciativa 'Ilustra-tzaileen Txokoa', que surge de la colaboración entre la casa de cultura y Galtzagorri Elkartea. Así que reconoce que «cuando Marta me lo comentó, quedé entusiasmada».

Objetos icónicos

La muestra está organizada en varias partes. Una de ellas, la más sobria, es donde se puede ver alguno de sus muchos autorretratos y fotos familiares acompañados de sus frases célebres. Hay otra con las ilustraciones de Aitziber Alonso, en la que muestra, según explica, «momentos cruciales en la vida de Frida, que van acompañados de un texto explicativo».

En la tercera parte se recoge el magnífico mural de la artista Paoleta Balmelli. «Aquí representa a la pintora mexicana tal y como Paoleta la ve, desde su estilo simbolista», explica su compañera. Además, en la muestra se exponen «reproducciones de algunos objetos icónicos, como sus blusas mexicanas o la diadema de flores que ella siempre usaba».

Respecto a la técnica utilizada, la ilustradora explica que «la idea era hacer una especie de tapices, así que las seis ilustraciones están elaboradas sobre tela de lienzo y pintadas con pintura acrílica». Eso sí, reconoce que, en general, es «tradicional» a la hora de trabajar. «Sigo dibujando y pintando sobre papel, dibujos que luego escaneo y retoco ligeramente en el ordenador para regular los colores».

En cualquier caso, apunta que en el libro Marixor, la última obra que ha realizado con la escritora Yolanda Arrieta para la editorial Denon Artean, ha trabajado de otra manera. «Me he sentido muy bien, creo que he encontrado un nuevo camino». Y es que, según detalla, «he seguido haciendo todos los dibujos a mano pero por piezas, de forma que luego en el ordenador he ido construyendo el dibujo final, moviendo las piezas como si de un teatrito se tratara».

En cuanto a sus proyectos actuales no desvela demasiado. Acaba de terminar unos meses de trabajo intensos. Se muestra contenta, porque ahora tiene la ocasión de centrarse en un proyecto totalmente propio, un álbum ilustrado en el que por primera vez también será la autora del texto.

Muy ilusionada

No quiere ofrecer muchas más pistas, aunque confiesa que espera sacarlo adelante pronto. «Estoy muy ilusionada y trabajando muy, muy a gusto».

Aitziber Alonso derrocha entusiasmo en cada comentario que desliza sobre su trabajo, su pasión. «En estos momentos me siento muy libre para trabajar; he conseguido encontrar el camino estético que buscaba y lo disfruto mucho. Siento que en cada nuevo proyecto avanzo y descubro cosas nuevas así que me gustaría seguir sintiéndome de esta manera. Tengo muchas ideas y ganas de llevarlas a cabo».