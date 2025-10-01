Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vehículo de la Ertzaintza durante un servicio.

Detenido en Donostia tras una persecución policial e intentar huir a pie con dos kilos de hachís en las manos

Al hombre, de 25 años, también se le incautaron 3.200 euros en efectivo

Catalina Cárdenas

San Sebastián

Miércoles, 1 de octubre 2025, 18:51

La Ertzaintza ha detenido en la capital guipuzcoana a un hombre de 25 años acusado de un presunto delito contra la salud pública y otro de conducción temeraria, tras localizar en el interior de su vehículo dos kilogramos de hachís distribuidos en 20 tabletas. El acusado se dio a la fuga en su coche y tras una persecución, fue interceptado cuando intentaba huir a pie con los paquetes que contenían la droga.

Los hechos ocurrieron ayer martes por la tarde, sobre las 16:45 horas, cuando una patrulla de la Ertzaintza que prestaba servicio en Errenteria detectó que el conductor de un turismo circulaba con el móvil en la mano. Cuando los agentes le indicaron que detuviera el vehículo, ya a la altura de la avenida Alcalde José Elosegui, el sospechoso emprendió su huida a gran velocidad en dirección a la calle Ederrena, situada en el barrio de Altza de Donostia. Durante la persecución, los ertzainas hicieron uso de los rotativos y la megafonía, pero el conductor caso omiso y desobedeció las órdenes policiales.

Finalmente, los agentes lograron interceptar el coche en Donostia. En ese momento, el conductor salió del coche con varios paquetes de color marrón y envueltos en papel transparente, e inició su huida a pie, siendo alcanzado y reducido por los ertzainas.

En el interior de los paquetes se hallaban 20 tabletas prensadas de hachís con un peso total de dos kilogramos. Asimismo, en un registro corporal se le incautaron otros 3.200 euros en metálico. Según la Ertzaintza, la droga tendría un valor estimado de 13.000 euros en el mercado. El detenido ha pasado esta tarde a disposición judicial tras haber finalizado las diligencias policiales.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Despiden a la directora de una oficina bancaria en Euskadi que cobraba 7.345 euros al mes y se iba a la peluquería en horario laboral
  2. 2

    Seis nuevos tramos de la AP-8 en Gipuzkoa reducen su límite de velocidad a 100 km/h
  3. 3

    El índice que fija los topes al alquiler rebaja los precios de las rentas actuales en Gipuzkoa, hasta por debajo de 700 euros en Donostia
  4. 4

    Mendoza advierte de que cancelar el contrato de CAF en Israel podría suponer el «cierre de la empresa o llevársela fuera»
  5. 5

    Peru Mac-Gragh, nuevo jefe de Bomberos de Donostia
  6. 6 Cierra una tienda que ha vestido a miles de guipuzcoanas: «Gracias por 43 años de confianza y amistad»
  7. 7

    Una agresión sexual a una menor en Donostia destapa un grupo criminal que estafó a más de 300 víctimas con anuncios falsos de contacto
  8. 8

    Un tercio de los MIR de Familia formados este año en Euskadi deja Osakidetza
  9. 9

    Los partidos vascos salen en tromba contra Ayuso por «banalizar la violencia» de ETA
  10. 10 Una taza de café cada vez más cara en Gipuzkoa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Detenido en Donostia tras una persecución policial e intentar huir a pie con dos kilos de hachís en las manos

Detenido en Donostia tras una persecución policial e intentar huir a pie con dos kilos de hachís en las manos