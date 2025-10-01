Detenido en Donostia tras una persecución policial e intentar huir a pie con dos kilos de hachís en las manos Al hombre, de 25 años, también se le incautaron 3.200 euros en efectivo

Catalina Cárdenas San Sebastián Miércoles, 1 de octubre 2025, 18:51 | Actualizado 18:57h.

La Ertzaintza ha detenido en la capital guipuzcoana a un hombre de 25 años acusado de un presunto delito contra la salud pública y otro de conducción temeraria, tras localizar en el interior de su vehículo dos kilogramos de hachís distribuidos en 20 tabletas. El acusado se dio a la fuga en su coche y tras una persecución, fue interceptado cuando intentaba huir a pie con los paquetes que contenían la droga.

Los hechos ocurrieron ayer martes por la tarde, sobre las 16:45 horas, cuando una patrulla de la Ertzaintza que prestaba servicio en Errenteria detectó que el conductor de un turismo circulaba con el móvil en la mano. Cuando los agentes le indicaron que detuviera el vehículo, ya a la altura de la avenida Alcalde José Elosegui, el sospechoso emprendió su huida a gran velocidad en dirección a la calle Ederrena, situada en el barrio de Altza de Donostia. Durante la persecución, los ertzainas hicieron uso de los rotativos y la megafonía, pero el conductor caso omiso y desobedeció las órdenes policiales.

Finalmente, los agentes lograron interceptar el coche en Donostia. En ese momento, el conductor salió del coche con varios paquetes de color marrón y envueltos en papel transparente, e inició su huida a pie, siendo alcanzado y reducido por los ertzainas.

En el interior de los paquetes se hallaban 20 tabletas prensadas de hachís con un peso total de dos kilogramos. Asimismo, en un registro corporal se le incautaron otros 3.200 euros en metálico. Según la Ertzaintza, la droga tendría un valor estimado de 13.000 euros en el mercado. El detenido ha pasado esta tarde a disposición judicial tras haber finalizado las diligencias policiales.