Detenido en Donostia cuando robaba en una autocaravana mientras dormía su dueño

La Ertzaintza ha detenido esta pasada madrugada en San Sebastián a un hombre de 35 años por un presunto delito de hurto en una autocaravana ... estacionada en el Paseo de Miraconcha, cuando el propietario dormía en su interior.

Según ha informado el Departamento de Seguridad, alrededor de las 04.30 horas de la madrugada una patrulla, en labores de prevención de delitos contra el patrimonio, ha localizado una autocaravana con la puerta abierta en el Paseo de Miraconcha. Los agentes han encontrado a un hombre en el lado del conductor, el cual portaba en sus manos dos tablets, un reloj smartwach y un anillo, supuestamente para ser sustraídos del interior del vehículo.

En esos momentos, el propietario que pernoctaba en el interior del vehículo se ha despertado y ha reconocido como suyos todos los objetos que tenía en su poder el presunto ladrón.

Antes estas evidencias, el recurso policial ha procedido a la detención del autor del hecho por un presunto delito de hurto en lugar habitado. El detenido ha sido puesto esta mañana a disposición judicial.