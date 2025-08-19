Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Detenido en Donostia cuando robaba en una autocaravana mientras dormía su dueño

El presunto ladrón se encontraba en el interior del vehículo, aparcado en el Paseo de Miraconcha

A. I.

Martes, 19 de agosto 2025, 13:23

La Ertzaintza ha detenido esta pasada madrugada en San Sebastián a un hombre de 35 años por un presunto delito de hurto en una autocaravana ... estacionada en el Paseo de Miraconcha, cuando el propietario dormía en su interior.

