Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Coche de la ertzaintza Imagen de archivo

Detenido en Donostia un joven de 19 años por robar una cadena de oro con violencia

El sospechoso fue interceptado por varios ciudadanos y un ertzaina fuera de servicio, logrando recuperar la joya sustraída

Ander Artetxe

Sábado, 18 de octubre 2025, 15:26

Comenta

La Ertzaintza ha detenido a un joven de 19 años en Donostia acusado de un robo con violencia, después de arrebatar una cadena de oro ... a un viandante mediante un tirón en una céntrica calle de la ciudad. El incidente ocurrió poco antes de las once de la noche del viernes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Donostia instala dos nuevos radares de control de velocidad en la ciudad
  2. 2 Lucas, el agricultor de 18 años que ha recuperado la granja de su abuelo en una subasta por 115.000 euros
  3. 3 El restaurante de San Sebastián que cierra por vacaciones durante cinco meses: «A coger fuerzas hasta marzo de 2026»
  4. 4 San Sebastián prohibirá fumar en sus playas y permitirá el acceso de noche a los perros durante el verano
  5. 5

    Estudiantes de la UPV/EHU señalan a dos profesores por sus comentarios sobre Bernedo
  6. 6 Susto en un bar de Amara de San Sebastián al arder la freidora e incendiarse todo el local: «Se ha quemado todo, hasta el toldo»
  7. 7 La gira de La Oreja de Van Gogh arranca en el BEC el 9 de mayo y llega a Illunbe el 31 de julio
  8. 8

    Ejercicios de fuerza, «escudo» ante la menopausia
  9. 9 El increíble gesto de deportividad de Xabi Prieto, excapitán de la Real Sociedad: «Era una delicia»
  10. 10

    Zarautz clama contra la violencia machista tras el asesinato de una mujer de 53 años en la localidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Detenido en Donostia un joven de 19 años por robar una cadena de oro con violencia

Detenido en Donostia un joven de 19 años por robar una cadena de oro con violencia