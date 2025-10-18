Detenido en Donostia un joven de 19 años por robar una cadena de oro con violencia
El sospechoso fue interceptado por varios ciudadanos y un ertzaina fuera de servicio, logrando recuperar la joya sustraída
Ander Artetxe
Sábado, 18 de octubre 2025, 15:26
La Ertzaintza ha detenido a un joven de 19 años en Donostia acusado de un robo con violencia, después de arrebatar una cadena de oro ... a un viandante mediante un tirón en una céntrica calle de la ciudad. El incidente ocurrió poco antes de las once de la noche del viernes.
Según la denuncia, el autor se aproximó por la espalda a un hombre de avanzada edad y le golpeó en la cabeza para sustraerle la cadena que llevaba al cuello. Tras intentar huir a la carrera, fue interceptado gracias a la intervención de varias personas que presenciaron lo ocurrido, entre ellas un agente de la Ertzaintza que se encontraba fuera de servicio y un familiar de la víctima.
Una patrulla en funciones de protección ciudadana acudió rápidamente al lugar y procedió al arresto del sospechoso, una vez realizadas las comprobaciones pertinentes. La víctima fue trasladada a un centro sanitario para ser atendida de las lesiones sufridas en el cuello durante el robo. La cadena sustraída pudo ser recuperada.
El detenido, que cuenta con antecedentes policiales, fue puesto a disposición judicial tras la instrucción de las diligencias correspondientes.
