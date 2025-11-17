Detenido en Donostia tras robar en un restaurante y amenazar en su huida con una botella rota a los ertzainas
El arrestado, que ofreció resistencia a los agentes, había sustraido un teléfono móvil y dinero
A. I.
Lunes, 17 de noviembre 2025, 12:11
La Ertzaintza detuvo ayer en San Sebastián a un joven de 20 años, y de origen magrebí, por presuntos delitos de robo con fuerza, atentado ... y resistencia grave a la autoridad. En su huida por un terraplén, el arrestado amenazó con una botella rota a los agentes que le perseguían, y que finalmente pudieron recuperar el teléfono móvil y el dinero que había sustraído del establecimiento hostelero.
Según ha informado este lunes el Departamento de Seguridad, los hechos se produjeron minutos antes de las doce del mediodía. Se comunicó a la Ertzaintza del robo con fuerza en un restaurante en el barrio donostiarra de Aiete, donde el presunto autor había accedido mediante fuerza y había sustraído un teléfono móvil y una cantidad de dinero.
Patrullas de Protección Ciudadana se dirigieron al lugar y, tras una búsqueda, localizaron al presunto autor en una ladera, donde el varón hizo caso omiso a las indicaciones de los ertzainas, lanzándose por un terraplén hacia una zona de zarzales de difícil acceso, hasta llegar a un muro cercano a las vías del tren. Al verse perseguido, el joven rompió una botella de cristal con la que amenazó a los policías.
La Ertzaintza contactó con Euskotren para informar de la situación, ya que el varón amenazaba con saltar hacia las vías, lo que obligó a paralizar el tráfico ferroviario. Sin embargo, la persona perdió el equilibrio en el pretil y cayó en la zona de maleza, donde fue inmovilizado por los agentes, a pesar de la fuerte resistencia ejercida por el sospechoso.
En el registro realizado a la persona se le ocuparon el teléfono móvil sustraído, además del dinero. Al finalizar las diligencias en la Ertzain-etxea, el detenido será puesto a disposición del Juzgado de Guardia en San Sebastián.
