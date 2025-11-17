Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Detenido en Donostia tras robar en un restaurante y amenazar en su huida con una botella rota a los ertzainas

El arrestado, que ofreció resistencia a los agentes, había sustraido un teléfono móvil y dinero

A. I.

Lunes, 17 de noviembre 2025, 12:11

Comenta

La Ertzaintza detuvo ayer en San Sebastián a un joven de 20 años, y de origen magrebí, por presuntos delitos de robo con fuerza, atentado ... y resistencia grave a la autoridad. En su huida por un terraplén, el arrestado amenazó con una botella rota a los agentes que le perseguían, y que finalmente pudieron recuperar el teléfono móvil y el dinero que había sustraído del establecimiento hostelero.

