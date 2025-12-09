Detenidas 17 personas, una en Donostia, en la 'Operación Tinta': casi medio millón de euros en daños por pintar grafitis en trenes Los detenidos accedían a las estaciones por zonas no habilitadas para los usuarios, variando los días y las franjas horarias, ocultando sus rostros y pintando grandes superficies en muy poco tiempo

A. M. Martes, 9 de diciembre 2025, 12:03 Comenta Compartir

La Policía Nacional ha detenido en el marco de la 'Operación Tinta' a 17 personas, una de ellas en San Sebastián, por daños cometidos en instalaciones y trenes -por realizar grafitis- que ascienden a casi medio millón de euros.

Según han informado fuentes de la Policía Nacional, el operativo policial desplegado ha permitido arrestar a 17 personas por 95 delitos de daños cometidos en instalaciones, trenes, vagones de ferrocarril y metro de distintos operadores de transporte y en diferentes lugares de la geografía española: además de Donostia, Madrid (12), Valencia (1), A Coruña (1), Mieres (1) y Medina del Campo (1). Y el perjuicio económico generado, apuntan, es de 458.647 euros exactamente.

«La complejidad de la investigación ha radicado en la dificultad para identificar a los autores de los hechos, debido a la itinerancia criminal de sus acciones y el 'modus operandi' empleado», señalan las mismas fuentes, quienes subrayan que los detenidos accedían a las estaciones por zonas no habilitadas para los usuarios, variando los días y las franjas horarias en las que actuaban, usando vestimentas para ocultar sus rostros y pintando grandes superficies en muy poco tiempo.

«La investigación ha requerido un exhaustivo análisis de las denuncias por delitos de daños -grafitis- en instalaciones y trenes de distintos operadores de transporte, así como una gran coordinación de diferentes unidades policiales», informa la Policía Nacional. Por otra parte, y a raíz de operaciones precedentes, «se han realizado contactos periódicos con las principales operadoras ferroviarias nacionales, observando la existencia de un amplio número de hechos delictivos de esta tipología». Y es que los agentes han esclarecido un total de 95 hechos delictivos.

Además, en el marco de la 'Operación Tinta' -cuya explotación operativa se inició a finales del pasado mes de noviembre-, los agentes detuvieron a otras 9 personas en Cataluña. A ellas se les atribuyen 96 hechos delictivos cometidos en las provincias de Girona y Barcelona, con un perjuicio económico de 455.660 euros. Por lo que el balance total de la investigación asciende a 26 detenidos como presuntos autores de los hechos investigados, 191 delitos esclarecidos y un perjuicio económico que asciende a 914.307 euros.