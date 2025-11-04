La despedida de María José Díez

El pasado viernes se celebró la fiesta de despedida por la jubilación de la enfermera de oncologia pediátrica, María José Díez, que ha desarrollado su ... labor en el Hospital Universitario Donostia. María José, empezó a trabajar como ATS en el año 1980. Ocho años después, obtuvo el título de Diplomada en Enfermería y en el 2011 la especialización en pediatría.

Acudieron a la cita organizada 68 compañeras y compañeros que siguen trabajando en el hospital, y otros jubilados. La comida se celebró en el restaurante Saonay y después acudieron a bailar al pub Burunda. La homenajeada canta como soprano en la Agrupación lírica Itsaso.

En la celebración le acompañaron los doctores Joseba Landa, los oncologos pediátricos José Javier Uriz y Nagore García de Andoin. Las enfermeras: Miren Lasa, Olatz Andalucía,Idoia Isasa,Isidro Telleria, Sandrine Arruti, Sole Moretón, Koro Elorza, Pedro Fernandes, Leire Alberdi, Sara Nieto, Cristina Nuño, Isidro Gorostidi, Marimar Urraca, Noelia Montero, Ane Larman, Cristina Llorente, Aritz Cobos, Eider Lebrero, Enara Arevalillo,Nerea Merino, Irati Fernández, Amaia Vitoria,Puy Mendiburu,Janire Irazusta, Patri Arguiñano, Laura Blanco, Judith Ocelli, Jasone Zubillaga, Ana del Rio,Olga González, Txus de la Hoz, Elena Lezama, Tere Zurutuza ,Leire Legorburu, Cristina Zuriarrain, Ana Arnal, Eñaut Ugarte, Sara Navarro y su supervisora Raquel Calzada.

También asistiern las auxiliares de enfermeria: Isa García, Marimar Aguirrebengoa, Lely Rodríguez, Montse Oliden, Nerea Echeve, Eva Ortega, Loli Arnedo, Irene Urrusolo, Loli García, Rocío Martín, Encarni Alcayada, Mertxe Cotera, Eva Godínez, Carmen Guerrero, Isabel García, Ainhoa Erkicia, Udane Gómez, Amaia Muñoz, Nekane Vilches, Marimar Pérez, Yolanda Gracia y Contxi Valverde.

Además en representación de Aspanogi, Nekane Lecuona y la psicóloga María José. La homenajeada ha desarrollado su profesión durante 45 años. Además de numerosos regalos, le compusieron una canción y un reportaje fotográfico.

Sus compañeras le desean una feliz jubilación, que no dudan tendrá, por su carácter divertido.