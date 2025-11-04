Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Profesionales del Hospital Universitario de Donostia que participaron en la fiesta de despedida por jubilación de la enfermera María José Díez.

Gente de la ciudad

La despedida de María José Díez

Enfermera de oncología pediátrica, se jubiló tras 43 años de profesión, 34 de ellos atendiendo a niños y niñas con cáncer

Joti Díaz

Martes, 4 de noviembre 2025, 06:45

Comenta

El pasado viernes se celebró la fiesta de despedida por la jubilación de la enfermera de oncologia pediátrica, María José Díez, que ha desarrollado su ... labor en el Hospital Universitario Donostia. María José, empezó a trabajar como ATS en el año 1980. Ocho años después, obtuvo el título de Diplomada en Enfermería y en el 2011 la especialización en pediatría.

