El desarrollo de Añorga Txiki arranca en enero con la urbanización y construcción de 272 viviendas

Las obras de la operación urbanística Añorgako Geltokia arrancarán a principios del próximo año. La Junta de Gobierno del Ayuntamiento aprobará hoy de forma inicial ... el proyecto de urbanización de una intervención que supone la regeneración de una antigua zona industrial donde se van a construir 272 viviendas, 92 de ellas con algún tipo de protección pública.

Es la segunda operación residencial de este tipo que se iniciará en la zona oeste de la ciudad con una diferencia temporal de pocos meses, tras el inicio a finales de julio de la urbanización del Infierno (540 viviendas).

El PGOU de 2010, actualmente vigente, estableció que estos antiguos suelos industriales de Añorga Txiki fueran destinados en su totalidad a uso residencial creando al mismo tiempo espacios libres y dotacionales.

Las cuatro hectáreas de suelo (39.157 m2) que van a ser transformadas se ubican entre la curva que traza la línea de Euskotren antes de llegar a la estación de Añorga Txiki, junto a la regata de Añorga, y la avenida Añorga, el vial que cruza todo el barrio. De norte a sur, el subámbito linda con la estación ferroviaria y con la ikastola Amassorrain.

En este espacio se prevé la construcción de cinco edificios, dos (A y B) de 46 pisos protegidos cada uno (protección social y tasadas), y otros tres de 60 pisos libres (C, D y E). Los primeros tienen de perfil planta baja y ocho plantas y los segundos, planta baja, ocho plantas y ático.

El proyecto contempla una zona de parque en la ribera de la regata de Añorga, una zona de aparcamiento en superficie y una serie de plazas y zonas de esparcimiento peatonales.

La promotora Gailur comercializa desde el pasado mes de mayo las primeras 120 viviendas libres («solo quedan 10 por vender», aseguran) y lanzará a final de este mes el tercer bloque con los 60 pisos libres restantes. Los precios antes de verano partían de 310.000 euros (más IVA) para las viviendas de un dormitorio, pero los precios se han incrementado desde entonces. Hay viviendas de 1, 2 y 3 dormitorios en la promoción.

Fases de obra

Se prevén tres fases de la obra de urbanización que acompasarán la ejecución de las viviendas. La primera fase comprenderá la ejecución de los bloques C y D y «la reurbanización de la avenida Añorga desde los nuevos bloques de viviendas y hasta llegar al final de la avenida, donde se proyecta una rotonda a modo de fondo de saco para el vial», según recoge la memoria del proyecto de urbanización.

Previo al inicio de esta fase se prevén una serie de desvíos en el acceso a la estación de Euskotren, desvío de energía eléctrica y de la red de gas. En la segunda fase se ejecutará el bloque E y «se desarrollará la urbanización colindante, incluida la avenida Añorga desde la rotonda existente de acceso a Añorga Txiki hasta solaparse con lo ya ejecutado en la anterior fase». Antes de iniciarse esta fase se realizará un desvío del colector general de aguas fecales.

Finalmente, en la tercera fase de ejecutarán los bloques de viviendas protegidas y la urbanización de su entorno, «incluida la reconstrucción del acceso a la estación de tren».

La operación incluye una reurbanización completa de la avenida Añorga, «dotándola de unas aceras más anchas, un espacio de aparcamiento ordenado y una nueva pavimentación y servicios urbanos».

Las obras de urbanización comenzarán en la rotonda que da acceso al barrio «dotando de un nuevo paso de peatones al paso ciclista ya existente». Además, se creará un nuevo viario peatonal que conecte con los ya existentes en los jardines próximos a la carretera. La calzada cambiará el acabado de su pavimentación, que pasará de ser un asfalto convencional a uno impreso «dotándolo de esta forma de un aspecto más residencial». Este acabado se extenderá a todo el vial hasta la rotonda que ejerce de fondo de saco.

En toda la longitud de la calzada hasta donde termina el centro escolar se mantendrá la ordenación viaria existente. Es a partir de la ikastola Amassorrain cuando cambia la avenida. El vial se mantendrá con un carril por sentido y aparcamientos en batería a mano derecha. La acera se quedará con una anchura similar pero estará acompañada de «una hilera de alcorques para vegetar ligeramente la zona». En cuanto al espacio que antiguamente ocupaba el taller de Firstop «se rebajará hasta la cota de la avenida Añorga generando una gran plaza con zonas ajardinadas y conexiones al parque de ribera que se proyecta».

Escenario o tablado

Las zonas verdes se han colocado en la entrada a la plaza «para evitar que interrumpan la entrada de camiones de bomberos y para poder emplear la plaza para colocar un escenario o tablado para actividades culturales».

Frente a los dos edificios de viviendas protegidas se generará «una nueva acera en su margen derecha», mientras que en los laterales y la zona trasera «se generarán espacios de plaza y esparcimiento, además de una nueva distribución para el acceso a la estación de Euskotren».

El proyecto de urbanización incluye una renaturalización de la regata y la colocación de un ascensor para mejorar las comunicaciones de los vecinos de la parte alta de Añorga Txiki. El proyecto de urbanización del ámbito tiene un presupuesto de 10.427.946 euros (IVA incluido).