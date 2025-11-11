Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen virtual del barrio de Añorga Txiki con los tres primeros bloques de viviendas que se construirán junto a la ikastola Amassorrain y la regata de Añorga. Gailur

El desarrollo de Añorga Txiki arranca en enero con la urbanización y construcción de 272 viviendas

El Ayuntamiento aprueba hoy el proyecto de urbanización de una operación que incluirá 46 tasadas y 46 pisos de protección social

Aingeru Munguía

Aingeru Munguía

San Sebastián

Martes, 11 de noviembre 2025, 06:50

Comenta

Las obras de la operación urbanística Añorgako Geltokia arrancarán a principios del próximo año. La Junta de Gobierno del Ayuntamiento aprobará hoy de forma inicial ... el proyecto de urbanización de una intervención que supone la regeneración de una antigua zona industrial donde se van a construir 272 viviendas, 92 de ellas con algún tipo de protección pública.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El motivo de la descalificación de 918 atletas en la Behobia - San Sebastián
  2. 2 Un corredor de la Behobia - San Sebastián tuvo que ser reanimado en plena carrera tras sufrir una parada cardiorrespiratoria
  3. 3

    Así será la navidad en San Sebastián: Una pista de hielo y 500 drones
  4. 4 Últimas monjas agustinas de Errenteria: «Es una pena decir agur a la que ha sido nuestra casa»
  5. 5

    El Gobierno Vasco recoloca a Edurne Egaña de asesora al día siguiente de cesarla como directora de Puertos
  6. 6 Nuria Roure, experta en sueño: «Dormir cuatro horas equivale a haber consumido unas seis cervezas»
  7. 7 El testimonio de una paciente en cuidados paliativos: «No me asusto, esto es morir con dignidad»
  8. 8

    Gipuzkoa planta cara al plumero de la pampa por su amenaza a la biodiversidad y a la salud
  9. 9

    Osakidetza implanta un sistema que mejora un 80% la seguridad de las cirugías pediátricas
  10. 10

    Solicitan 19 años de cárcel por maltratar y violar en Donostia a la que fue su mujer 40 años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El desarrollo de Añorga Txiki arranca en enero con la urbanización y construcción de 272 viviendas

El desarrollo de Añorga Txiki arranca en enero con la urbanización y construcción de 272 viviendas