«Es desalentador que vandalicen los nuevos paneles de Urgull cuando aún los estamos colocando»

Un día sí y otro también. Aún no están colocados todos los nuevos paneles informativos del monte Urgull pero ya han sido vandalizados en dos ocasiones. El concejal de Mantenimiento y Servicios Urbanos, Carlos García, expresó ayer su desilusión y «hartazgo» por estos hechos que lo único que hacen es «tirar a la basura» el dinero del contribuyente donostiarra y dar gratuitamente una «mala imagen de la ciudad».

«Es muy desalentador lo que está pasando con el conjunto del mobiliario urbano. Limpiamos, ponemos nuevos carteles y a los dos días están garabateados otra vez. No sé si es falta de educación o algo patológico, pero no se puede comprender esta saña y empeño en que la ciudad ofrezca una mala imagen». García tenía ayer la moral en los pies porque «aún nos faltan por colocar cinco o seis nuevos paneles en la parte alta de Urgull» cuando han vuelto a ser vandalizados los nuevos paneles informativos colocados en la parte baja del parque: «Esta vez han sido cinco paneles garabateados, uno de ellos con un mensaje soez dirigido a no sé quién. Pediría un poco de civismo. Y también lanzo un mensaje a quien observe alguna de estas conductas para que la denuncie». El único consuelo es que los nuevos paneles son de un material especial que facilita su limpieza. Pero García recuerda que no tiene ningún sentido que las brigadas se tengan que pasar cada dos por tres por Urgull para limpiar lo que otros ensucian.

El concejal del PSE indicó que el último acto vandálico cometido en Arrobitxulo (Intxaurrondo), además de destrozar un parque infantil acabó con cinco bancos lanzados a la trinchera ferroviaria. La reparación de estos daños «ha costado 20.000 euros a los donostiarras».