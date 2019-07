No se ampliará el horario de los polideportivos Jueves, 25 julio 2019, 07:53

Una moción del PP sobre los horarios de apertura de las instalaciones deportivas municipales suscitó un intenso debate entre el concejal popular Mikel Lezama y el concejal de Deportes, Martin Ibabe (PNV). El texto reclamaba que todos los polideportivos abrieran a las 07.00 horas y cerraran a las 22.00 horas, cuando hoy en día el horario varía en función de la instalación, la temporada y el día de la semana, con una oscilación entre las 07.00 y las 09.00 h para abrir sus puertas, y de 20.00 a 22.30 para cerrar las instalaciones.

Lezama criticó que abrir a partir de las 08.30 h un equipamiento público impide a muchos usuarios hacer deporte antes de ir a trabajar y lo único que se logra es «beneficiar a los gimnasios privados». En su opinión, «deporte es salud» y no se puede medir todo en función del coste económico que supondría la medida. EH Bildu sintonizó con este planteamiento y votó a favor de la moción. Elkarrekin Podemos se abstuvo al considerar que hay otros asuntos, como la accesibilidad universal a las instalaciones, que no se contemplaban. Ibabe señaló que Donostia Kirola singulariza los horarios en función de cada instalación, afirmó que la apertura de todos los equipamientos a las siete de la mañana tendría un coste de 600.000 euros «sin contar los socorristas, la limpieza, el aumento del gasto corriente, ni los problemas de conciliación familiar» de los trabajadores y confió en que el PP diga en el debate presupuestario de dónde recortaría para hacer posible esta propuesta. PNV y PSE votaron en contra y la moción no prosperó.