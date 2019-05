Son un misterio las motivaciones de los ciudadanos a la hora de votar a un candidato a alcalde. Estuve hace unos meses tentado de comentarles la genialidad que se le ocurrió al de Estepona de habilitar un tobogán abierto, de 34 grados de inclinación y con un recorrido endiablado en zig zag, no para acabar en la piscina de un aquapark sino... para acortar el trayecto peatonal entre dos calles. A las horas de ponerse en funcionamiento esta 'solución' de movilidad vertical ya había varios heridos, lo que obligó a clausurar el ingenio. En otras ciudades (quiero pensar que en la nuestra) estas ideas no pasan de una discusión en la barra de un bar o de la fase onírica de algún lector aficionado a mandar sirimiris. Pero allí, al parecer, ningún técnico municipal, funcionario, ni persona con un mínimo sentido común vio riesgo alguno ni analizó el asunto en la fase de proyecto y solo la llegada de las primeras ambulancias llevó a clausurar el nuevo modo de transporte de Estepona. La cosa es que el alcalde, que cuando le explotó el 'marrón' no se le ocurrió otra cosa que decir que tenía todas las garantías de la empresa instaladora de la txirristra y que él qué iba a hacer si los ciudadanos no seguían las instrucciones para deslizarse por aquella pendiente de vértigo, el alcalde, digo, ha conseguido en las elecciones municipales del pasado domingo el mayor porcentaje de voto de todas las localidades de más de 50.000 habitantes: el 70% de respaldo popular. Si este regidor dirigiera San Sebastián acabaría en los tribunales, pero allí es el rey. La explicación a todo esto se llama democracia. Queda para los sociólogos (tienen que ser buenos) que nos expliquen qué motivaciones llevan a los ciudadanos a elegir a sus representantes, por qué un mismo comportamiento puede llevar a unos al trono y a otros a la cárcel.