Los delfines se dan un baño en La Concha

Varios delfines se han dejado ver este sábado en la bahía de La Concha en una imagen que ha sorprendido a donostiarras y turistas que ... paseaban por la zona. El buen tiempo y el mar calmado han contribuido a que estos simpáticos animales se hayan acercado a la costa para visitar la playa de La Concha de San Sebastián.

Los cetáceos han sido avistados cerca de la playa, la isla Santa Clara y el puerto, y se les ha visto realizando todo tipo de saltos y desplazándose en grupo.

Aunque no es la primera vez que estos cetáceos aparecen en aguas donostiarras, su presencia siempre se convierte en un espectáculo que despierta entusiasmo y curiosidad a partes iguales.