Los delfines se dan un baño en La Concha
La aparición de los cetáceos ha sorprendido a donostiarras y turistas en un día marcado por el buen tiempo
Borja Alonso
Sábado, 11 de octubre 2025, 21:03
Varios delfines se han dejado ver este sábado en la bahía de La Concha en una imagen que ha sorprendido a donostiarras y turistas que ... paseaban por la zona. El buen tiempo y el mar calmado han contribuido a que estos simpáticos animales se hayan acercado a la costa para visitar la playa de La Concha de San Sebastián.
Los cetáceos han sido avistados cerca de la playa, la isla Santa Clara y el puerto, y se les ha visto realizando todo tipo de saltos y desplazándose en grupo.
Aunque no es la primera vez que estos cetáceos aparecen en aguas donostiarras, su presencia siempre se convierte en un espectáculo que despierta entusiasmo y curiosidad a partes iguales.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión